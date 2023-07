Oltre mille pazienti restano senza medico 

Non ha pace la telenovela dei medici di base a Guspini. La dottoressa Anna Filigheddu ha dato le dimissioni e dal 19 luglio i 1.100 pazienti da lei seguiti si troveranno ancora senza medico al quale rivolgersi. Filigheddu aveva sostituito la dottoressa Marianna Salis,che a sua volta aveva preso il posto di Anna Maria Vaccargiu, andata in pensione a gennaio. La Asl ha indetto una nuova una manifestazione per l’affidamento dell’incarico, c’è tempo fino al 13. Se va deserta, sarà aperta senza scadenze. I cittadini si rivolgono in Comune preoccupati, e la protesta scoppia anche sui social.

Il motivo

Un medico specializzando può avere al massimo mille pazienti, ma Anna Filigheddu ne aveva di più. «È una situazione che non permette di svolgere al meglio studio e lavoro», ha detto la Filigheddu. Dal 19 luglio non sarà più in servizio nell’ambulatorio di via Buozzi, che condivide con il fratello Giovanni Ennio: «L’ideale sarebbe che i pazienti che erano seguiti da Onofrio Usai, andato in pensione, ora seguiti da mio fratello, anche lui come me iscritto alla scuola di specializzazione, fossero suddivisi tra lui e me», suggerisce. Risponde Igino Pisu, Direttore del Distretto Sanitario di Guspini: «Anna Filigheddu potrebbe eventualmente partecipare alla manifestazione di interesse per i pazienti che furono del dottor Usai ancora scoperti, che sono circa 400».

La protesta

Secondo l'assessore ai servizi sociali Alberto Lisci, «la situazione sta assumendo contorni grotteschi, causando confusione e sconforto ai pazienti. In tanti si rivolgono in Municipio preoccupati. La mancanza di medici di famiglia per lunghi periodi è il risultato di una programmazione non lungimirante e se chi di dovere non trova le contromisure, gran parte dei cittadini rimarrà senza medico di famiglia per troppo tempo».

Simona Cogoni, del gruppo di opposizione, aggiunge: «È paradossale che non ci siano medici disponibili e la facoltà di medicina sia ancora a numero chiuso. È urgente riunirsi e chiedere a gran voce risposte, affinché il diritto alla salute non venga più negato».

Delia Secchi, cittadina guspinese, segnala la sua situazione: «Da gennaio mi trovo senza un medico, e viste le mie patologie ne avrei davvero bisogno, questa situazione mi fa venire il panico».

La protesta scoppia anche sulle varie pagine social del paese: ambulatori sempre sovraccarichi di persone, caos. Alcuni pazienti lamentano il fatto che non si possano ottenere le impegnative telematicamente e nessuno ha ancora capito il perché. «Con gli ambulatori sovraccarichi non si lavora in serenità. Stiamo facendo il possibile, i medici sono davvero pochi, e quando troviamo qualche professionista, non è corretto sovraccaricarlo così», chiude Pisu.

