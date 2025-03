Oltre mille occhi elettronici sulla città 

Tra impianti pubblici e privati, gli occhi elettronici vigilano su Carbonia, ma il sistema della videosorveglianza ambisce a essere ancora più diffuso. Il piano, tuttavia, è destinato ad attendere perché il Comune non si è aggiudicato il finanziamento necessario all’installazione di altre venti telecamere. Lo studio di fattibilità, dotato di un cofinanziamento da 50mila euro ma il tasso di criminalità non alto, il numero di abitanti (poco meno di 26mila), e il cofinanziamento proposto da altri Comune ha dirottato le somme altrove.

La mappa

Nell’attesa dei soldi, resta un sistema fatto di 35 impianti, su alcuni dei quali sono in corso lavori di manutenzione per passare dall’analogico al digitale. Gli impianti – il cui segnale passa attraverso un’antenna sulla torre Civica di piazza Roma – sono in larga misura gestiti dalla Polizia municipale e si trovano in piazza Roma, piazza Marmilla, piazza Ciusa nei pressi del mercato civico, in viale Gramsci, nel tratto finale di via Dalmazia prossimo alla località Sirai, nell’uscita sud a Su Rei, alla stazione intermodale, all’esterno delle scuole Don Milani, Satta e in quella di Cortoghiana, in punti strategici di tutti i maggiori siti culturali. A questi, si sommano quelli di enti che gestiscono servizi pubblici, come la Devizia presso l’ecocentro della zona artigianale, gli impianti di compostaggio e riciclo di Sa Terredda. Le nuove telecamere del Comune sarebbero dovute comparire nel parco Rosmarino, a Cannas di Sopra, nell’asse passante ovest. «Il piano da 100mila euro resta valido – ricorda il comandante della Polizia locale Andrea Usai –, ma continuano le attività di ammodernamento e riqualificazione degli impianti esistenti». Oltre alla videosorveglianza “pubblica” ci sono circa 200 impianti di esercizi commerciali (negozi e banche) e un migliaio di privati.

I cittadini

Ma non basta. «Fra corso Iglesias, via Cannas e via Mazzini – fa notare Enrico Farris, pensionato – è sorto e si sta completando un nuovo parco già finito nel mirino dei teppisti: bisogna dare protezione con la videosorveglianza». È l’auspicio dei tanti fruitori del grande parco Rosmarino: «È un luogo frequentato da teppisti – dice Rosanna Serra, casalinga di via Sicilia – servono non pochi impianti». E si avverte insicurezza anche nelle frazioni di Barbusi: «Considerati i ripetuti incendi o l’abbandono illegale di rifiuti – suggerisce Simone Garau – inammissibile che non si sia già provveduto».

