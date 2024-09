Oltre mille euro per libri e corredo 

Bisogna essere onesti: difficilmente uno zaino con la faccia da orsetto e le orecchie che si muovono passerà inosservato. Specialmente se sono rosa e pure di peluche, richiamo irresistibile per probabilmente la totalità delle bambine. Ma tra le corsie affollate trovi anche l’abbinata altrettanto vincente per i più grandicelli: zaino più powerbank, che se ci passi accanto un occhio ce lo butti anche se per età sei fuori target.

«Sono i capricci che costano, questa è la verità», e lo dice senza tanti giri di parole Teresa Dessí, titolare dell’omonimo punto vendita di via Dante che respinge con fermezza le voci dei rincari che accompagnano l’inizio anno scolastico.

Con le proteste delle mamme che corrono soprattutto nelle chat e nei corridoi dei negozi specializzati, dove l’inizio anno scolastico - oltre al suono della campanella - ha in sottofondo la denuncia delle associazioni dei consumatori, tutte unite nel parlare di stangata che tra libri e corredo porterebbe a una spesa tra mille e 1.200 euro a famiglia.

La spesa

Sono in prevalenza donne, munite di lunghissime liste della spesa commissionate dagli insegnanti, con figli al seguito e una buona dose di pazienza. Si vedono girare tra i vari scaffali dove semplicemente per scegliere un banalissimo compasso se stai a leggere le caratteristiche finisce che rischi di arrivare alla classe successiva senza neanche accorgertene. Altrettanto per attenersi alle indicazioni ricevute. Tipo Laura Corda, che appena il commesso si libera non lo lascia più. «Sicuramente è una spesa importante, soprattutto per le famiglie che magari hanno più di un figlio in età scolastica», commenta per poi mostrare la sua lista. Totale: 122 euro, solo per arte e tecnologia per la prima media.

Con precise richieste, tipo l’album: fogli lisci, 24 per 33, fogli lisci ma non a strappo, fondamentali gli angoli; cartella di polibicarbonato e righe e squadrette come se la sua bimba fosse pronta per l’università di ingegneria. «Sicuramente ciò che più influisce sul costo complessivo sono i libri, a occhio e croce si arriva a spendere anche più di mille euro per due», dice sconsolata Piera Trogu, un figlio alle medie e l’altro fresco di liceo. «Quando si può si cerca di risparmiare acquistando testi di seconda mano, il problema è che spesso gli insegnanti pretendono le ultime edizioni e in quel caso non puoi che adeguarti». Carla Mura fa scorta di quaderni: «Due euro e cinquanta ognuno, non è tantissimo, ma se va a sommare tutto ciò che occorre si raggiungono cifre importanti che non tutte le famiglie riescono a sostenere con la stessa leggerezza. E purtroppo ogni anno tutto aumenta».

I commercianti

La varietà è davvero impressionante. Così come la fascia dei prezzi va detto è abbastanza variabile, con i negozi specializzati che rispetto alla grande distribuzione che manco a dirlo viaggia decisamente al rialzo. «È ovvio che la qualità costa di più, ma nessun aumento, almeno per quanto ci riguarda», assicura il dipendente di Valdy. «Faccio un esempio: uno zaino da noi può costare anche più di cento euro, ma parliamo di un prodotto indistruttibile con caratteristiche particolari, tipo il trolley o lo schienale ergonomico». Anche da Incas Pisano respingono le proteste per gli aumenti, ma niente nome chiede l’uomo dietro il bancone. «Le solite polemiche che si ripetono ogni anno, totalmente infondate». Teresa Dessì ribadisce la sua teoria: «Se segui le mode e vai a scegliere l’accessorio di marca è evidente che si spenda di più. Ma la realtà è che di base sono i genitori che accontentano i figli e poi magari protestano». Sulla stessa linea anche il personale di Sukka, in via Alghero: «I nostri prezzi sono invariati da due anni, sia per quanto riguarda gli zaini che astucci, diari e tutto ciò che riguarda la scuola».

