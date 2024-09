«Oltre mezz’ora in fila per i bagagli» 

Da qualche giorno all’aeroporto di Elmas, la scena è la stessa: venti-trenta minuti in media, ma con punte anche superiori, prima che la valigia faccia capolino sul nastro trasportatore del recupero bagagli. A seconda degli orari, le file dei passeggeri in arrivo in aeroporto sono lunghissime: un disagio causato da una serie di motivazioni che, tutte insieme, obbligano a trascorrere ulteriore tempo in aeroporto. La concentrazione di voli (in questa stagione) dovuta (anche) al “controesodo” di massa dei cagliaritani di questi giorni (domenica mattina, per esempio, tra le 8.55 e le 9.45 sono atterrati sei aerei), e la limitata disponibilità dell’utilizzo dei nastri trasportatori (sempre domenica, ma all’ora di pranzo, in meno di un quarto d’ora, con tre aerei in arrivo, giravano solo due), sono le cause principali. Qualche turista in arrivo da Bologna (alle 12.12) ironizza: «Per fortuna che c’è l’aria condizionata che funziona benissimo. A noi è andata abbastanza bene: la nostra valigia è “uscita” per prima». Meno bene va ad altri passeggeri su un altro volo, sempre in arrivo da Bologna (alle 12.26): «Abbiamo aspettato quasi mezz’ora». Un bel disagio? «Andate a Roma o Milano, li ci si può rendere conto che cosa significa, a volte, fare la muffa per ritirare le valigie».

La situazione

Nella grande hall dell’area del ritiro bagagli dello scalo di Elmas, domenica mattina è un via vai continuo: con 33 aerei che atterrano fino all’ora di pranzo, l’attesa per la valigia, nei momenti di maggiore concentrazione, può essere lunga. Davanti ai nastri trasportatori si prega, si impreca, si sbuffa, ma si “esplode” anche di felicità quando qualcuno riconosce il suo carico prezioso di abiti e souvenir. «Più facile vincere al “Gratta e Vinci”», scherza il signor Alessandro, di rientro dalla Svizzera. «Per venti minuti sul nastro non girava niente, e non tutti erano in funzione», aggiunge.

Di fronte alla domenica di disagi, tra coloro che tornano a casa o arrivano in Sardegna in vacanza molti cercano di prenderla con filosofia. «Aspettare inutilmente aeroporto dopo un viaggio in aereo non è il massimo», dice Luciana Onnis. «In questo momento di alta concentrazione di traffico aereo, i nastri dovrebbero essere tutti in funzione. Il buonsenso lo imporrebbe, evidentemente ci sarà una ragione se non è così. Però», dice ancora, «mi faccia dire che alla fine i bagagli sono arrivati. E questo è quello che conta».

Le cause

A denunciare i disagi non sono solo i passeggeri ma anche i sindacati. Nicola Contini, segretario regionale Ugl trasporto aereo, spiega che «con la crescita esponenziale dei voli, come sempre accade durante la stagione estiva», turistica, «il personale addetto al servizio è sempre lo stesso. Cioè, non è sufficiente. Questo succede perché, con livelli retributivi mediamente bassi, si fa sempre più fatica a trovare personale». Bhs, in inglese acronimo di baggage handling system (sistema di smistamento bagagli), è il nome del servizio. Così lo chiamano in tutti gli aeroporti. «Si tratta di un reparto fortemente computerizzato, che ha bisogno di personale anche specializzato e, quindi, del lavoro delle persone. Che, però, sono difficili da trovare». Per “colpa” di retribuzioni basse. Non solo. «Premesso che questo è un problema di tutti gli aeroporti», non solo dello scalo di Cagliari-Elmas, dice ancora il segretario dell’Ugl trasporto aereo, «a Cagliari manca un coordinatore sui lavoratori stagionali e questo si riflette su una scarsa gestione, secondo noi, dei “caroselli”», i nastri che portano le valigie fino ai carrelli sotto l’aereo. «Occorre intervenire», conclude Contini, «solo così si può risolvere il problema».

