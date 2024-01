Oltre mezzo milione per strade e sport 

Lunamatrona si appresta a vivere una trasformazione urbana significativa grazie a una serie di opere recentemente appaltate. Con un totale di 520mila euro, provenienti da finanziamenti regionali e fondi comunali, il paese si rinnova il look. Il sindaco Italo Carruciu esprime ottimismo riguardo alla tempestiva partenza dei cantieri: «La speranza è vederli partire prima di febbraio».

Lunamatrona guarda quindi al futuro con speranza per le opere che miglioreranno la qualità della vita dei suoi abitanti. Con un investimento di 100mila euro, sarà realizzato un campo da padel, uno sport in costante crescita che garantisce presenze e reddito. Sarà uno dei pochi nella zona, per ora. Oltre al padel, prevista anche la sistemazione del campo da tennis. La bitumazione delle strade interne dell’abitato sarà finanziata con 50mila euro. «Intervenire sulle strade aumenterà di gran lunga la sicurezza», commenta Carruciu, mentre la manutenzione dei loculi cimiteriali avrà un budget di 90mila euro (altri 80mila euro destinati alla realizzazione di nuovi loculi).

Ulteriori 80mila euro saranno impiegati per la manutenzione straordinaria dei solai della scuola media. Infine, la zona industriale beneficerà di una nuova illuminazione grazie a un investimento di 120mila euro.

Soddisfatto Marco Setzu, assessore ai Lavori Pubblici: «L’attesa di vedere il paese con una nuova veste è tanta». Il vicesindaco Emanuele Murru sottolinea che alcuni progetti previsti per il 2023 hanno subito ritardi: «I tempi si sono allungati, purtroppo. Alcuni progetti che avevamo in mente di realizzare nel 2023 non sono stati completati a causa delle varie lungaggini. Speriamo di vederli completati quest’anno». (g. g. s.)

