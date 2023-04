Oltre le transenne tutti intonano “La solitudine” 

Alle 14.54, Laura Pausini entra nel palazzo de L’Unione Sarda. Fuori, ad attenderla ci sono 500 fans di tutte le età. L’artista di riesce, ancora una volta, a mettere insieme tre generazioni: i bambini che aspettano un autografo, le ragazze che dalle prime ore della mattina cantano le sue canzoni e c’è qualche signora e signore di mezza età molto incuriositi.

Pausini saluta, chiede pazienza, e dice che dopo l’intervista scenderà di nuovo per scattare qualche foto. Intanto la piazza, piano piano, si è trasformata in una curva da stadio: ci sono gli striscioni, le bandiere a due aste e le sciarpe con le date di concerti di Laura. «Tu ci ami, noi ti amiamo» grida una ragazza in seconda fila. C’è chi non si accontenta di sentirla e va sul sito della radio a dare una occhiata alla diretta. Quando Radiolina trasmette “La solitudine” cantano tutte e tutti. Appena finita l’intervista in radio, in piazza si alzano gli smartphone: sulle note di “Un buon inizio” si accendono le videocamere in attesa di rivederla. Alle 15.36, la Pausini mantiene la promessa e si ripresenta davanti ai suoi fans per le foto di rito. Da quel momento scatta la caccia agli scatti pubblicati sui gruppi Whatsapp. «Il suo saper stare con la gente e tra la gente è la cosa che mi piace di più. Il primo sogno di una foto si è realizzato. Il prossimo? Un autografo. Mai dire mai» racconta Laura Serra.

