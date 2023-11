Oltre le nuvole al Temporary con i Tanchis  

I cieli, i mari, le rupi. E la luce, una luce nebbiosa e trionfante, la spuma delle onde, il vapore che avvolge ogni cosa, sulle tele di Alfredo Tanchis. Protagonista con suo fratello Aldo di una esposizione a doppia valenza, equamente divisa tra pittura e parole. “Al di là delle nuvole”, mostra curata da Roberta Vanali e allestita fino al 24 novembre al Temporary Storing (a Cagliari in via XXIX Novembre 5) si pregia infatti di un catalogo d’eccezione che è in realtà un libro, intitolato “La nuvolaglia”, con i testi poetici e errabondi di Aldo Tanchis accostati alle tavole firmate dal suo appena più giovane consanguineo. “Fra cirri viola si gioca bene a palla” scrive uno, e l’altro ribatte con una rosea massa gassosa, magari perforata da un sottile rigo scuro.

Segni

Sagome di barche, di minuscoli omini, di uccelli in volo e qualche volta le nubi sono in basso e terra e acqua si fondono e se occorre un segno nero, Alfredo preme sul fondo la lama di un coltello. “Non so dove i pennelli mi portano, non ho un progetto in testa. L’unica volta che sapevo da prima cosa volevo fare, è stato per mio padre. Ho dipinto una montagna fosca sul mare in tempesta”. Al Temporary Storing, tutto il resto è colore. Verde, bianco,arancio, giallo, punte di rosso e continue sfumature che si incrociano. Scolature e graffi, in un movimento incessante che avvolge e contagia. Sembrano respirare, questi paesaggi.

Vicini seppur lontani

Nati entrambi a Lei, piccolo borgo del Marghine, Tanchis&Tanchis vivono lontani. Aldo, scrittore, poeta e esperto conoscitore di Bruno Munari, a Milano. Alfredo, che afferma di preferire “il distante e il vago al vicino e al definito”, si proclama autodidatta, ha esperienza di restauro, vanta un notevole curriculum espositivo e risiede a Oristano.

Nella sera dell’inaugurazione di una perfettamente armonica personale a due voci, l’attrice Michela Atzeni ha letto alcuni brani del libro edito da 1000eunanotte con raffinata grafica e un contributo di Patrizia Carrano, romanziera, saggista, sceneggiatrice e accesa estimatrice di un artista che a suo acuto giudizio mette insieme “sperdimento e consapevolezza”. Sentimenti e sensazioni che si accampano sui piccoli formati come su quelli di maggiori dimensioni e possono, volendo, essere considerati un’opera unica. Attraversati dagli stessi segni, l’aurora e la notte, la pioggia e l’ombra di una nave, i pontili e i palazzi senza fondamenta, i gorghi che sembrano crateri.

