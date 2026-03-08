Monastir. Due trasferte di fila per provare a migliorare il rendimento lontano dal Comunale. Il Monastir naviga in piena zona playoff e approfitta della sosta dovuta alla Viareggio Cup con l’obiettivo di recuperare energie preziose in vista del rush finale.

Impegni

Domenica prossima i biancoblù sono attesi dal match contro la Flaminia Civitacastellana e la settimana successiva andranno a far visita alla capolista Scafatese: «Sfidiamo due squadre molto attrezzate. Finora nella penisola abbiamo avuto qualche difficoltà ma il percorso passa anche attraverso queste sconfitte», dice il direttore sportivo dei campidanesi Matteo Zanda: «In diverse occasioni alcuni episodi non ci hanno premiato, però la prestazione c’è sempre stata. Conta questo».

La matricola allenata da Marcello Angheleddu è reduce dai due stop consecutivi contro Atletico Lodigiani e Ischia in cui non ha trovato la via del gol: «Siamo di supporto ai ragazzi senza far mai pesare la sconfitta. Quando si perde è normale che i giocatori siano delusi ma poi si riparte», sottolinea il ds, «l’ambiente è serenissimo e il punto di forza delle ultime tre stagioni è stato il nostro equilibrio a livello societario e di staff. Abbiamo perso poche partite ma anche in quei momenti siamo sempre rimasti sereni».

La classifica

Aloia e compagni stanno vivendo una stagione da sogno con 40 punti in cassaforte dopo 26 giornate e una salvezza ormai sempre più vicina: «Se ce lo avessero detto prima dell’inizio del campionato avremmo firmato per essere in questa posizione. È un girone molto difficile e pensavamo che avremmo dovuto lottare fino alla fine per conquistare la permanenza in D. Ritrovarci adesso in zona playoff è un risultato oltre le aspettative. L’unico nostro obiettivo rimane sempre la salvezza. Ora abbiamo un calendario abbastanza difficile. Pensiamo a ripartire e fare più punti possibili pensando partita per partita».

Il club guidato dal presidente Carboni è al lavoro anche in vista del prossimo futuro una volta che si concluderà questa prima storica stagione in Serie D: «Come società stiamo rivedendo e consolidando l’assetto a livello organizzativo per dare continuità al lavoro degli ultimi ann i», conclude Zanda.

RIPRODUZIONE RISERVATA