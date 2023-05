“Oltre la rete”, oggi la finale 

Oggi il torneo finale di “Oltre la rete, giù per terra”, il progetto del Cagliari Volleyball in collaborazione con l’assessorato allo sport e l’istituto Ermanno Cortis per far vivere a ragazze e ragazzi i valori che il gioco-sport può trasmettere. L’appuntamento è al PalaBeatrice. Coinvolti, sotto la guida degli insegnanti e dei consiglieri Alessandro Piras e Simone Santabarbara, responsabili del progetto, gli alunni delle quinte elementari, delle media di alcune classi dell’Istituto Levi di Quartu.

