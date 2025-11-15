Oltre il ring, studenti a lezione di boxe e di vita 

Si chiude con un successo che è andato anche oltre le previsioni, la due giorni dell’iniziativa “La Boxe come strumento di crescita personale e inclusione sociale”, organizzata dal Team boxe Cappai in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana e con il patrocinio della Fondazione di Sardegna e del Comune.

Inserita all’interno del progetto “Oltre il Ring” e realizzata in sinergia con la scuola a indirizzo sportivo “Porcu Satta”, ha registrato un’affluenza da record coinvolgendo oltre 200 studenti in due giornate dense di emozione, testimonianze, attività formative e valori condivisi. Gli studenti partecipanti hanno la possibilità, di frequentare gratuitamente le lezioni di boxe presso il Team Boxe Cappai Asd e grazie alla collaborazione attiva con il i Servizi sociali, il percorso offre anche un supporto ai giovani in situazioni di difficoltà, creando un ponte tra scuola, sport e comunità.

