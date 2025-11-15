VaiOnline
Porcu-Satta.
16 novembre 2025 alle 00:21

Oltre il ring, studenti a lezione di boxe e di vita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si chiude con un successo che è andato anche oltre le previsioni, la due giorni dell’iniziativa “La Boxe come strumento di crescita personale e inclusione sociale”, organizzata dal Team boxe Cappai in collaborazione con il Comitato regionale della Federazione Pugilistica Italiana e con il patrocinio della Fondazione di Sardegna e del Comune.

Inserita all’interno del progetto “Oltre il Ring” e realizzata in sinergia con la scuola a indirizzo sportivo “Porcu Satta”, ha registrato un’affluenza da record coinvolgendo oltre 200 studenti in due giornate dense di emozione, testimonianze, attività formative e valori condivisi. Gli studenti partecipanti hanno la possibilità, di frequentare gratuitamente le lezioni di boxe presso il Team Boxe Cappai Asd e grazie alla collaborazione attiva con il i Servizi sociali, il percorso offre anche un supporto ai giovani in situazioni di difficoltà, creando un ponte tra scuola, sport e comunità.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Cani: «Potevo morire, l’odio social su di me non è giustificabile»

L’assessore domani non sarà a Roma: «Mi è stato consigliato un po’ di riposo» 
Lorenzo Piras
La protesta

Pescatori contro le pale eoliche

«L’offshore bloccherà le nostre barche e il nostro lavoro già in crisi» 
Stefano Garau
L’inchiesta

Conservatoria delle Coste: «I soldi ad associazioni con sedi senza elettricità»

Anche una giovane disabile e una 89enne tra gli ignari nominati rappresentanti legali 
Matteo Vercelli
Cronaca

Due persone indagate per l’omicidio di Marco Pusceddu

Nuovi interrogatori nelle caserme dei carabinieri di Iglesias e Ozieri 
Francesco Pintore
arte e salute

«Non siamo solo la nostra malattia»

Cagliari, al San Giovanni di Dio il ballo delle pazienti oncologiche 
Sara Marci
L’emergenza

«Cervi e daini hanno invaso le nostre aziende»

Allevatori e agricoltori disperati:  c’è chi vuole imbracciare il fucile 
Santina Ravì
Cronaca

I cinghiali invadono la Statale 131, ormai è emergenza

Fauna selvatica sulla strada: due incidenti nell’Oristanese 
Valeria Pinna
la giornata

Cento tonnellate di solidarietà

Successo della Colletta alimentare: duemila volontari sardi ieri nei market 
Umberto Zedda