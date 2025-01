“Oltre il Parsifal... Tuili ricorda la Shoah”  con il concerto di Sanna e Carta 

L’appuntamento in musica, per ricordare la Shoah, è domani alle 18 nella Villa Asquer di Tuili. La dimora ottocentesca neoclassica, ora museo etnografico, farà da cornice alla serata intitolata “Oltre il Parsifal... Tuili ricorda la Shoah”, dedicata alla riflessione e al ricordo delle vittime dell’Olocausto attraverso la musica. La serata è patrocinata dal Comune di Tuili e organizzata dalla Fondazione Altopiano della Giara.

Protagonista la voce del soprano Loredana Sanna, accompagnata al pianoforte da Valerio Carta. In programma le musiche di Bizet, Verdi, Puccini e Mascagni, in un repertorio che unisce arte e memoria storica. A presentare la serata sarà Manuel Selis. Sanna, musicista poliedrica con lauree in oboe e fisarmonica e quinquennio dello studio del pianoforte presso i conservatori di Cagliari e Firenze, negli anni ha calcato importanti palcoscenici sardi e ha una carriera che spazia dalla direzione corale alla musica sacra, fino alla lirica. (Giovanni G. Scanu)

