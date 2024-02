Oltre il Capo della leggenda 

Il transito (indenne) sul “Monte Everest della vela” meritava in pizzico di follia e, di sicuro, una celebrazione. Andrea Mura, quando il mare gliel’ha concesso, ha prima immortalato il passaggio a Capo Horn (erano le 2 del mattino), poi inscenato un balletto con il tridente del dio Nettuno, ringraziando il “padrino” Gigi Riva (Rombo di Tuono) e Vento di Sardegna, l’Open 50 (ribattezzato Rombo di vento in onore all’attaccante rossoblù scomparso lo scorso 22 gennaio) sul quale sta compiendo il giro del mondo a vela in solitario, senza scali e senza assistenza.

La Global Solo Challenge per lui e i primi cinque concorrenti (dopo di lui Kawan 3 ieri ha passato il punto più meridionale d’America) è arrivata all’ultimo “lato”. C’è da risalire l’Atlantico sino a La Coruña, dove Philippe Delamare con Mogwli promette di arrivare da vincitore fra due settimane esatte, il 22. Mura ieri doppiava l’isola degli Stati, per puntare verso le Malvinas (o Falklands), mentre il suo rivale diretto, Ronnie Simpson su Shipyard Brewing ha passato lo stretto di Le Maire per passare all’interno dell’arcipelago conteso da inglesi e argentini. Tra qualche giorno, Mura piomberà su di lui e andrà a prendersi in modo “reale” quel terzo posto virtuale che le previsioni dell’algoritmo gli assegnano.

La strada però è ancora infinita, in una competizione nella quale, come Mura sa, gli uomini e le donne combattono tra loro sinché gli dei del mare lo permettono. L’imprevisto e le difficoltà per tutti sono dentro ogni onda. Intanto per Andrea c’è la soddisfazione di essere l’ ottavo italiano di sempre a doppiare a vela in solitario Capo Horn, 50 anni dopo Ambrogio Fogar. Mica poco.

