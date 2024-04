«Oltre il cancello ho visto i pitbull sbranare mio nipotino» 

BATTIPAGLIA. Lo zio aveva preso in braccio Francesco Pio e stava uscendo di casa, nel patio si è trovato davanti due pitbull e uno lo ha azzannato a una gamba. L’uomo, per il dolore, si è abbassato e i cani si sono accaniti sul bambino, uccidendolo. Nel giorno dell’ultimo saluto al piccolo di 13 mesi, suo nonno ha raccontato al sindaco di Eboli Mario Conte, che per ieri aveva proclamato il lutto cittadino, i terribili momenti della tragedia e tutta la sua impotenza: ha assistito alla scena al di là del cancello chiuso. Il volto gioioso di un bel bimbo, sui manifesti funebri (“In cielo c’è un Angelo in più che sorride, il piccolo e dolce Francesco Pio D’Amaro”), è l’unica immagine felice di una giornata tristissima che ha accomunato le comunità di Eboli, nella cui frazione di Campolongo si è verificata la tragedia, e la vicina Battipaglia, dove nella chiesa dei Santissimi Giuseppe e Fortunato di Borgo Aversana sono stati celebrati i funerali. Voce rotta dall’emozione per il parroco, padre Franco Roca: «Non ci sono parole per affrontare questa perdita. Chiederò aiuto allo Spirito Santo». Al momento ci sono cinque indagati per omicidio colposo, tra cui la madre del piccolo. «Sono vicino a questa famiglia per la tragedia che l’ha colpita. Continuo a ribadire che sia necessaria una regolamentazione per chi ha questi cani, ci vuole un patentino», dice il sindaco Conte.

