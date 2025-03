“Oltre il caffè” tra cucina, vini e cultura sarda  

Si chiama “Oltre il caffè e i salotti letterari”, l’iniziativa promossa per il quarto anno dall’istituto Don Deodato Meloni di Oristano.

Un incontro tra enogastronomia e cultura sarda, attraverso le parole di due donne che hanno segnato il loro tempo: le scrittrici Grazia Deledda e Michela Murgia. La manifestazione si terrà venerdì prossimo dalle 15.45 nei locali dell’ex Hotel Amsicora in via Carducci, sede dei laboratori della scuola guidata da Bruno Sanna. L’incontro è proposto dai docenti Andrea Vargiu, Antonello Melis, Paola Aracu, Paola Melis, Elena Dettori ed Eleonora Uliana. «L’evento – spiega Andrea Vargiu – è figlio di un progetto nato nella primavera 2021, con l'intento di soddisfare l’esigenza della convivialità post Covid, rafforzando ed evidenziando le specificità interdisciplinari del corso alberghiero». Protagonisti saranno gli studenti di alcune classi seconde, terze, quarte e quinte degli indirizzi alberghiero, servizi sociali che si sono impegnati nella preparazione di dolci tipici della tradizione e, oltre a curare il servizio in sala leggeranno alcune citazioni sulla cucina sarda estrapolate dalle pagine delle scrittrici Murgia e Deledda. L'evento è dedicato alla memoria di Gian Piero Pinna, giornalista e enogastronomo che ha sostenuto questo progetto sin dall'origine. ( s. c. )

