Oltre i muri del conformismo e del politicamente corretto oggi ritorna a Cagliari Ideario 

«Oltre il muro del conformismo, senza avere paura delle idee, anche di quelle politicamente scorrette», spiega Fabio Meloni, direttore artistico della seconda edizione del festival Ideario che da stasera fino a sabato propone a Cagliari un ricco calendario. Tra presentazioni, talk e momenti di confronto, gli ospiti si ritroveranno alla Manifattura (viale Regina Margherita 33). Parteciperanno, tra gli altri, gli inviati di guerra Toni Capuozzo e Gian Micalessin, l’autore satirico di “Le più belle frasi di Osho”, Federico Palmaroli, le giornaliste Flaminia Camilletti, Cristina Di Giorgi, il poeta Davide Rondoni e il filosofo Stefano Zecchi.

Lo spirito

«Anche quest’anno il festival si pone l’ambizioso obiettivo di promuovere convintamente l’invito alla lettura - spiega Meloni -. Ma non sarà tutto perché il pubblico troverà una nuova edizione, ampliata e rinnovata: presenteremo anche il Premio giornalistico “Almerigo Grilz” e ci sarà l’omaggio a Norma Cossetto.

Il programma

Ideario23 s’inaugura oggi alle 17.15 con gli interventi del direttore artistico Meloni e del sindaco Paolo Truzzu, in video. Si entra nel vivo alle 17.30 con la giornalista Flaminia Camilletti e il dibattito “Scenari di guerra e conflitti”, con l’inviato di guerra Gian Micalessin, il direttore di “Analisi Difesa” Gianandrea Gaiani e la docente universitaria Michela Mercuri. Alle 19 spazio alla presentazione del Premio giornalistico Almerigo Grilz, dedicato alla memoria del primo inviato di guerra italiano ucciso nel dopoguerra, con i giornalisti Fausto Biloslavo, Gian Micalessin e Toni Capuozzo. Domani, alle 17, presentazione del volume “Essere donne in un mondo di femministe” della giornalista Cristina Di Giorgi, in dialogo con l’assessora comunale alla Cultura Maria Dolores Picciau. Alle 17.45 sarà ancora Di Giorgi a condurre il dibattito “Declinare identità e sovranità” con i contributi dei docenti universitari Spartaco Pupo e Marco Tarchi e del giornalista Aldo di Lello. La serata si conclude, alle 19.15, con l’autore satirico di “Le più belle frasi di Osho”, Federico Palmaroli, che presenta “Er pugno se fa co la destra o co la sinistra”, insieme a Fabio Meloni. Domenica si inizia alle 10.30: lo scrittore e docente di Estetica Stefano Zecchi interviene sui temi affrontati nel suo libro “La terra dei figli. Nuovo sillabario per la rinascita culturale”. Alle 11.30 una lettura musicata della scrittrice Silvia Luscia per l’omaggio a Norma Cossetto, giovane martire istriana simbolo della tragedia delle Foibe e medaglia d’oro al merito civile del Presidente della Repubblica. Concluderà la mattinata il dibattito “Noi siamo Cultura”, introdotto dal direttore editoriale della rivista “Pagine libere” Ada Fichera e con Silvia Luscia, il poeta Davide Rondoni e Stefano Zecchi. L’ultima sessione, alle 17.30, con il geologo Alberto Prestininzi e il poeta Davide Rondoni, autori rispettivamente dei libri “Dialoghi sul clima”e “Cos’è la natura? Chiedetelo ai poeti”. Il dibattito “Il dogma ambientale” chiuderà, alle 18.30, la seconda edizione di “Ideario23”. Introdotti dalla giornalista Maria Antonietta Spadorcia, vicedirettore del Tg2 Rai, si confronteranno sulle politiche ambientali nazionali ed europee il sottosegretario al Ministero dell’Ambiente Claudio Barbaro, il docente universitario di Rischi geologici Alberto Prestininzi e il giornalista Mediaset Francesco Vecchi.

RIPRODUZIONE RISERVATA