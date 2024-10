Oltre duemila visitatori a San Gaetano 

Quasi duemila visitatori domenica hanno invaso vicoli e scorci del borgo di San Gaetano, nelle campagne di Quartucciu. Domenica, per la prima volta, San Gaetano ha, infatti, aperto le proprie case durante l’evento “Campi e Giardini a San Gaetano”.

Una giornata all’insegna di natura, sapori e cultura sarda. «È stata l’occasione per scoprire le storie di un borgo che sta crescendo, trasformandosi da piccolo villaggio rurale in una comunità viva e accogliente», affermano soddisfatti Elisabetta Lai e Gaetano Carpentieri, organizzatori e membri del Comitato di San Gaetano, all’indomani della manifestazione patrocinata anche dal Comune.Al Giardino di Amanda, il mercatino enogastronomico e la produzione di formaggio ha catturato la curiosità di grandi e piccoli. Così come è stato un grande successo la visita alla Fattoria del Pavone, dove in tanti hanno partecipato al laboratorio dedicato alla lavorazione del legno. A fare da sfondo la musica tradizionale sarda.

