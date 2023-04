Oltre duecento volontari arrivati da Italia e Grecia per ripulire il Poetto 

Oltre 200 dipendenti del gruppo Mars provenienti da tutta Italia, ma anche dalla Grecia, si sono ritrovati al Poetto per una giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti. Venti gruppi, suddivisi tra il lungomare e lo stagno di Molentargius, hanno lavorato per ripulire l'ambiente. L'evento si è svolto grazie al contributo dell'associazione quartese Oikos, promotrice di vari progetti a sostegno del territorio, contro le discariche abusive, e volti a migliorare la coesione sociale.

L'associazione, dopo aver segnalato le aree in cui si rendeva più urgente la bonifica, ha preso parte alla raccolta dei rifiuti, guidando i vari team. «Il nostro gruppo ha a cuore la salvaguardia del pianeta» afferma Ayse Yesin Ucelli, amministratore delegato Mars del sud Europa. «Sentiamo la responsabilità di agire per preservare l'ambiente. L'obiettivo è un Pianeta migliore. Aziende private ed istituzioni pubbliche devono intervenire congiuntamente per ottenere dei risultati concreti e lasciare alle generazioni future un Mondo più in salute».

Un'iniziativa che si include in un vero e proprio programma dedicato alla sostenibilità e che si è svolta a poche settimane dalla Giornata Mondiale della Terra. «Dopo attente analisi la nostra scelta è ricaduta sulla Sardegna perché la sua natura è ricchissima nonché incantevole. Inoltre, per la sua vocazione turistica, si prestava bene ad accogliere un grande gruppo come il nostro», spiega la direttrice della comunicazione Simona D'Altorio, «ma non nego che sia stata una scelta difficile a causa della mancanza di voli. Ci siamo affidati alle associazioni locali per quanto riguarda la scelta delle aree da bonificare: il Poetto è una spiaggia cittadina, frequentatissima anche d'inverno e, per questo, più ricca di rifiuti, soprattutto cicche di sigarette». Orgogliosi e soddisfatti anche gli associati della compagnia: «Siamo contenti», concludono, «di fermare le nostre attività lavorative per uno scopo utile a tutta la comunità. Ogni anno dedichiamo 16 ore ad attività di volontariato nell'ambito del Mars Volounteer Program. Questo è il primo evento dopo lo stop imposto dal Covid».

