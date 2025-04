Oltre duecento disoccupati impegnati nei lavori utili 

Un esercito di oltre duecento disoccupati al servizio della città. Tutti beneficiari del Reddito di inclusione sociale, che in cambio del sussidio mensile finanziato dalla Regione si occuperanno della manutenzione del cimitero, della vigilanza nei parchi e nei giardini cittadini, e di supportare le attività nella biblioteca comunale. «Un’opportunità di inserimento lavorativo per chi vive situazioni difficili», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marco Camboni annunciando il via ai piani di utilità collettiva in partenza da oggi.

Sullo sfondo ci sono i numeri dei quartesi senza lavoro che chiedono un aiuto in Comune. Quasi 500 i destinatari inseriti in graduatoria, di cui 242 pronti a rimboccarsi le maniche dando un contributo in diversi settori: culturale, sociale, artistico, ambientale e formativo. Il doppio rispetto all’anno scorso, la maggior parte giovani che non rientrano nelle altre forme di sostegno messe in campo a livello regionale. La maggior parte sono donne - 159 - disoccupate da tempo oppure con lavori precari, 75 gli uomini che per un motivo o per un altro non hanno un impiego fisso. Piuttosto eterogenee le fasce d’età, con prevalenza di quella tra i 51 e 65 anni (121), mentre sono 98 quelli tra i 35 e 50 anni. Infine si limitano a 13 i quartesi inseriti nei piani di utilità pubblica tra i 18 e 30 anni, 6 quelli oltre i 65 anni.

Di fatto si tratta di progetti che incentivano l’inclusione sociale e forniscono ai partecipanti competenze utili per un futuro inserimento lavorativo. I quartesi coinvolti lavoreranno dalle 8 alle 16 ore alla settimana, per un massimo di 6 mesi, in cambio di un sostegno economico che è lo stesso erogato a tutti i beneficiari del Reis. Tra le principali iniziative previste ci sono il supporto alla pulizia e la manutenzione del cimitero comunale e la sorveglianza delle aree verdi e dei parchi pubblici. Altri volontari opereranno a supporto delle attività delle biblioteche, dando un contributo nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella realizzazione e gestione di eventi e mostre.

Una seconda possibilità per tanti quartesi. «Un impegno che dimostra come il lavoro volontario possa diventare pilastro fondamentale per la cura e la crescita della città», sottolinea l’assessore ai Servizi sociali e alle Politiche generazionali Camboni. «Ma non solo: il progetto “Agiudu Torrau” si conferma un’importante iniziativa soprattutto per sostenere chi si trova in una situazione di difficoltà economica e sociale, offrendo un’opportunità di crescita personale e di impegno per il bene comune. La collaborazione tra l’amministrazione e le cooperative sociali ha reso possibile un impatto positivo sul territorio, promuovendo valori di inclusione e solidarietà, questa del 2025 sarà l’ennesima conferma».

