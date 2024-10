Oltre duecento cani tra i rifiuti 

Urla, pianti e l’abbaiare incessante dei cani, accompagnano lo sgombero del canile abusivo di Santu Lianu, lungo il litorale quartese.Dopo il sequestro dell’area a inizio agosto da parte dei carabinieri della stazione di Flumini e la denuncia delle proprietarie per maltrattamenti degli animali e gestione illecita dei rifiuti, ieri si è passati all’azione con l’esecuzione dello sfratto delle due donne, madre 80enne e figlia 53enne, e il trasferimento di tutti i cani in strutture autorizzate.

Oltre duecento cani

A sorpresa gli animali che scorrazzavano tra cumuli di rifiuti non erano 120 come nell’ultimo censimento ma addirittura 210 – molti malati e denutriti – tanto che per portarli via, a supporto del canile Shardana è stato chiamato anche il Dog Hotel di Cagliari. Le operazioni, coordinate dai carabinieri di Quartu, con il comandante della Compagnia, il maggiore Michele Cerri e il maresciallo capo Stefano Pais, sono andate avanti per tutta la giornata. Presenti anche i rappresentanti del Comune, gli assistenti sociali, i volontari dell’Sos, la Polizia locale, il servizio veterinario dell’Asl e il personale dei due canili. L’ottantenne è stata trasferita in un housing sociale mentre la figlia è stata trasportata al Santissima Trinità dove si è fatta visitare senza bisogno di ricorrere a un trattamento sanitario obbligatorio.

Lo sgombero

Sono da poco passate le 9 quando i carabinieri bussano alla porta delle due donne – sotto sfratto esecutivo – che da anni tenevano in casa e nello spazio esterno un numero enorme di cani.Per evitare problemi si è scelto prima di mettere in sicurezza mamma e figlia e poi di procedere allo sgombero degli animali. Dopo alcuni momenti concitati, entrambe sono state accompagnate fuori senza opporre molta resistenza.Le forze in campo, si sono trovate davanti una situazione incredibile con montagne di escrementi e di rifiuti sia dentro che fuori la casa, e un tanfo così insopportabile da togliere il respiro.E mentre dentro il personale dei canili e i veterinari dell’Asl con le tute cominciano le procedure per lo sgombero dei cani, fuori va in scena la disperazione.

Le due donne

«Volevo prendere solo Cettina» ripete in continuazione l’ottantenne, «è piccola piccola con le orecchie pelose, vi prego potete ridarmela? E poi c’è anche Michelino. È il carlino, stava in cucina sempre con noi». Più in là la figlia non si dà pace, piange disperata, cammina nel vialetto sorvegliata a vista dalle assistenti sociali e dal medico di famiglia. «La mia vita è finita» ripete, «i cani sono i miei, per loro ho dato la vita e adesso vengono e me li portano via. Avevo 11 anni quando ho salvato un gattino dalla strada e da allora ho sempre dedicato la mia vita agli animali». Convincerla ad andare via non è facile. Fondamentale il ruolo del medico di famiglia, Roberta Marongiu, figura chiave in questa giornata così complicata, capace di consolare ma anche di far ragionare, scongiurando alla fine un trattamento sanitario obbligatorio.Nel frattempo dal grande cancello rosso escono piano piano i furgoncini dei canile Shardana e Dog Hotel con i cani all’interno.

Gli animali

Tutti sono stati messi in sicurezza, compresi sette gatti e un maiale. Alcuni sono malati e denutriti e sono stati affidati alle cure dei veterinari. Sarà sempre il Comune – coi fondi già stanziati – a occuparsi del mantenimento dei cani e della sistemazione delle due donne, comprese le opportune attività di supporto sociale considerando che sulla proprietà saranno ora posti i sigilli

