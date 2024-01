Oltre due milioni per allargare la strada che collega i due paesi 

Due milioni e 160 mila euro per l'intercomunale Seulo-Villanova Tulo. Obiettivo che, tre anni fa, rientrava tra i punti programmatici alla vigilia della riconferma al secondo mandato del sindaco Enrico Murgia che, contro lo spopolamento e l’isolamento, insiste sul potenziamento di viabilità e servizi.

La ditta vincitrice dell’appalto e il Comune di Seulo hanno sottoscritto il contratto dei lavori per l’allargamento della carreggiata fino a cinque metri di corsie utili asfaltate. Per i residenti la soddisfazione per una strada percorribile con maggiore sicurezza e un risparmio sensibile in tempo e curve.

Sorride Murgia: «Si tratta di fondi inseriti in una ripartizione Cipes da parte del ministero della Infrastrutture e trasporti della passata legislatura: è risultato ottenuto grazie alla dotazione di progetti esecutivi e immediatamente cantierabili predisposti dagli uffici comunali e dall’assessorato regionale dei Lavori Pubblici; un lavoro sinergico per salvare le risorse. Ci siamo riusciti e siamo soddisfatti. Adesso i protagonisti saranno l’impresa, il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento. A noi un ruolo di mediazione se dovessero sorgere problematiche non previste; penso soprattutto al tratto di circa 800 metri che sarà sottoposto a indagini geologiche più specifiche e quindi a soluzioni tecniche particolari. Perseguiamo soluzioni innovative in un ambiente molto difficile per una viabilità sostenibile in termini anche paesaggistico ambientali».

