Oltre due milioni di euro per il nuovo look dei musei 

Nuove risorse per la comunità di Orgosolo, beneficiaria di due importanti finanziamenti per lo sviluppo locale. Nello specifico, nella linea B del progetto Miradas, in arrivo un milione 600 mila euro dal ministero dei Beni culturali per la progettazione locale. In quella C stanziati 851 mila 867,93 a favore delle imprese locali, gestiti da Invitalia su delega ministeriale. Attraverso la linea B sarà possibile la ristrutturazione dei musei del Supramonte, del Banditismo e del Canto a tenore. Si aggiunge il vecchio municipio, rendendo tutte le strutture digitalizzate e al passo coi tempi. Nella misura C gli imprenditori locali potranno invece migliorare le loro attività e creare nuove offerte (75 mila a fondo perduto fino ai 41 anni di età, e fino al 90 per cento oltre i 41). Tra i partner il Museo Egizio di Torino, l’Istituto Europe di Design, la startup Italia e il centro studi sul banditismo di Scano Montiferro. Tra le azioni spiccano la creazione di un itinerario vivo sui murales, l’arredo e il comfort degli edifici museali, la trasformazione del vecchio Municipio in centro culturale e punto informativo per i turisti. «Non appena si è profilata la possibilità di partecipare ai bandi - spiega il sindaco Pasquale Mereu - abbiamo colto la palla al balzo. Oggi salutiamo con soddisfazione la meta raggiunta, certi di poter lavorare al meglio per lo sviluppo della nostra comunità, partendo da queste iniziative».

