Oltre diecimila per Tananai ad Assemini 

Non si son fatti di certo spaventare dalle basse temperature i diecimila e più spettatori accorsi ad Assemini per partecipare al concerto “Aspettando Capodanno”. Ospite d’eccezione Tananai che con la sua musica ha scaldato i cuori degli infreddoliti fans sopraggiunti da tutto l’hinterland in piazza Sant’Andrea.

Il cantautore, 29 anni, è attivo sulla scena musicale nazionale dal 2014 con i generi pop e alternative dance. Nonostante si sia piazzato ultimo nella classifica sanremese 2022 (sua prima partecipazione al festival) con il brano “Sesso occasionale” ha raggiunto la vetta delle classifiche nazionali. Ma ieri notte il pubblico ha ballato soprattutto sulla musica dei suoi ultimi successi: “Storie brevi”, “Ragni” e il recentissimo “Booster”. Un’Assemini entusiasta quella che ha accolto il cantante milanese e, con lui, il rapper asseminese Baby Rich e il dj cagliaritano Roli. I due hanno aperto le danze intorno alle 20, seguiti dall’uscita sul palco di Tananai alle 22.30 e di Sandro Murru a seguire. Col dj isolano la serata è andata avanti fino a ora tarda, divertendo i partecipanti di tutte le età. Massiccio il dispiegamento di forze dell'ordine all'ingresso della piazza e in strada per la gestione del traffico che, nonostante il grande afflusso di persone, è rimasto ordinato. Soddisfatto a fine spettacolo il primo cittadino Mario Puddu: «Le aspettative erano tante e non sono state disattese. Il nostro obiettivo era quello di riportare grandi artisti nella nostra cittadina, che ha una grande storia musicale. Abbiamo allestito un’area sotto il palco disposta ad accogliere 5mila persone e, fuori di questa, una ancora più ampia ne ha ospitato almeno un altro tanto».

RIPRODUZIONE RISERVATA