Oltre cento cavalieri, la priora uscente sceglie il carro a buoi 

Il banchetto di S’Arbore, oltre cento cavalieri, un’emozione immensa e una presenza inedita, quella del carro a buoi che riporta in città la priora uscente Monica Lai.

San Francesco ha ritrovato i fasti pre Covid con una festa coinvolgente che si è conclusa ieri sera quando il lungo drappello a cavallo, di ritorno dal santuario nelle campagne di Lula, ha sfilato davanti alla chiesa del Rosario rendendo omaggio al simulacro del Santo, fermo tra le mani del parroco don Giovanni Maria Chessa. Non è mancato un momento di panico che ha spinto il sacerdote a riportare in chiesa la statua, salvo rimetterla all’esterno sopra un tavolino per l’omaggio finale. Nella piazza strapiena di gente e presidiata dalle forze dell’ordine è comparso il carro a buoi, scelta alternativa al cavallo, contemplata solo per motivi di salute. Non ci sono precedenti recenti. Gli esperti devono tornare indietro addirittura al 1955.

Monica Lai, priora uscente, ha sfilato sul carro trainato da due buoi giunti da Orotelli tra sguardi ammirati e l’inevitabile curiosità. Il marito Salvatore Siotto, nel rispetto della tradizione, è tornato a cavallo. Ieri mattina la tappa di S’Arbore, sulla via del ritorno verso Nuoro, ha sancito il passaggio di consegne tra i priori uscenti e i nuovi, Sebastiano Antonio Monne e Maria Assunta Falchi, che prepareranno la festa del prossimo anno.

