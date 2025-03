«Oltre 9mila poveri, emergenza sociale» 

Cresce l’allarme povertà in città. A febbraio sono diventati 9075 i beneficiari del servizio “Ti Abbraccio” gestito da Domus de Luna, di cui oltre 2mila minori: persone che ogni settimana si recano al Centro ExMè a Pirri per ricevere un sostegno. Sono 3271 le famiglie in povertà assoluta che ricevono dal servizio alimenti, vestiti e bombole. Disperati che arrivano anche dall’hinterland: Quartu, Monserrato e Selargius. L’aiuto più richiesto continua ad essere la spesa alimentare, seguita dalla fornitura di vestiti e di pasti caldi, quindi bombole e calzature. «Sempre più chiediamo l’impegno delle istituzioni – dice il fondatore di Domus de Luna Ugo Bressanello -. Chi ha responsabilità di governo sul territorio non può non partecipare a questa tragedia sociale che continuiamo a chiamare emergenza e che emergenza non è più ormai da anni».

