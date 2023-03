Oltre 700 studenti incontrano le aziende 

Domani e martedì, dalle 9 alle 13:30, appuntamento al Teatro Massimo col MYT Festival, l’evento di orientamento formativo che risponde all’esigenza di affrontare il collegamento tra il mondo del lavoro e i neo diplomati. Prevista la partecipazione di oltre 700 studenti degli istituti superiori di secondo grado e 30 aziende dell’Isola.

Il progetto

L’evento, della durata totale di 12 ore, si inserisce all’interno di un progetto più ampio, il Master Your Talent Project che, attraverso un elaborato programma curato da formatori esperti e attraverso l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, ha già offerto a oltre mille studenti sardi degli strumenti utili per la conoscenza del proprio potenziale in vista di un orientamento efficace verso la scelta universitaria e/o lavorativa. A organizzare le due giornate la società Mab&Co. che già nel dicembre del 2022 aveva organizzato un evento simile al T-Hotel, riscuotendo un ottimo successo.

Nelle due giornate speech formativi tenuti dalle figure più rappresentative del mondo accademico e aziendale si alterneranno con laboratori interattivi, al fine di permettere agli studenti presenti in sala di acquisire gli strumenti per progettare concretamente il proprio futuro.

Grazie a un protocollo d'intesa sottoscritto dai responsabili della Mab&Co. e dal direttore dell'Usr, il Master Your Talent Project gode del supporto e della piena collaborazione di tutto l'Ufficio scolastico regionale.