Siniscola.
10 gennaio 2026 alle 00:10

Oltre 70 mila euro dal Ministero per le infrastrutture digitali 

Il Comune di Siniscola ottiene un finanziamento per il potenziamento della struttura operativa. Il ministero per la Funzione pubblica ha pubblicato l’elenco dei Comuni, con popolazione tra i 5 mila e i 25 mila abitanti, ammessi ai contributi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra questi figura anche Siniscola, destinataria di circa 77 mila euro. Le risorse saranno utilizzate per sostenere le spese legate al rafforzamento delle infrastrutture digitali, all’adozione di nuovi strumenti informatici e alla riqualificazione degli spazi di lavoro, con l’obiettivo di rendere l’ente più efficiente e moderno e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. (f. u.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

