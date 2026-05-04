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San Gavino.
05 maggio 2026 alle 00:32

Oltre 600 paia di occhiali per i poveri 

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Importante iniziativa di solidarietà a San Gavino per aiutare le persone che hanno difficoltà visive e che non hanno la possibilità di comprarsi un paio di nuovi occhiali. Così il Lions Club Villacidro Medio Campidano del Distretto 108L, che ha la propria sede a San Gavino, rinnova il suo impegno verso un gesto semplice ma straordinario. «Grazie alla preziosa rete creata con farmacie, imprese e uffici», spiega la presidente Maria Vittoria Zuncheddu, «abbiamo già raccolto oltre 620 paia di occhiali, veri strumenti di libertà. Una volta raccolti, i nostri volontari li spediscono al Centro Italiano Lions di Chivasso per essere sanificati e catalogati, pronti a raggiungere chi ne ha più bisogno in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo».

Da anni è impegnato in questa speciale gara di solidarietà il sociologo Antonio Contu, che alcuni anni fa ha ricevuto il riconoscimento di ambasciatore a vita nel recupero degli occhiali usati: «Tantissime le persone che nel mondo hanno problemi alla vista e non possono permettersi l’acquisto di un semplice occhiale. Questi importanti oggetti, che magari non servono più, possono aiutare qualcun altro a vedere. Chi vuole fare le donazioni può venire a San Gavino Monreale, o a Cagliari alla casa dei Lions, che si trova a fianco all’Oncologico».( g.pit. )

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