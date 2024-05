Oltre 540 visitatori alla “Notte dei musei”  

È stata un successo la Notte europea dei musei, che sabato notte ha attirato 548 visitatori tra l’Archeologico, la Pinacoteca nazionale, lo Spazio san Pancrazio e l’ex Regio Museo.

Impressionante la piazza prospiciente la Porta dell'Arsenale, grazie alla nuova illuminazione che ne ha evidenziato il recente restauro. Ben sottolineata la bellezza delle Porte che si affacciano a piazza Arsenale, finalmente ripulita.

Numerosi i giovani e tante giovani famiglie con i figli piccoli che hanno affollato gli spazi tra le 20 e le 23, approfittando del prezzo del biglietto per l’occasione ridotto a un euro.

A illustrare la bellezza dei retabli sono stati lo storico dell’arte Marco Antonio Scanu e l’antropologa culturale Susanna Paulis. «Questa nostra città è bellissima e conserva straordinari tesori che attendono di essere conosciuti da tutta la comunità, che è la legittima proprietaria», commenta Maria Antonietta Mongiu, componente del consiglio di amministrazione del Museo archeologico.

La Notte dei musei è stata anche l’occasione per inaugurare la nuova iniziativa che prevede la vendita della tessera annuale d'ingresso nei musei a 36 euro. Con la card si può entrare per 12 mesi tutte volte che si vuole, compresi gli eventi e le iniziative che i Musei nazionali organizzano anche con altre istituzioni per far conoscere le attività dell’Istituto e promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, materiale e immateriale, comprese le arti performative

La Notte dei musei è nata nel 2004 su iniziativa del ministero della Cultura francese, con il patrocinio di Unesco, Consiglio d’Europa e Icom, ed ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale dell’Europa e di metterne in evidenza i comuni denominatori.

