Oltre 500 emendamenti: assalto all’ultimo miliardo della legislatura 

Alcune risposte a chi ieri è sceso in piazza sono contenute negli articoli della manovrina da circa un miliardo di euro, da oggi all’esame del Consiglio regionale. Una premessa: è quasi finito novembre e, dopo il via libera definitivo, resterà poco tempo per impegnare le risorse. Ancora una volta c’è il rischio che i fondi finiscano per accrescere un saldo cassa regionale che ammonta già a tre miliardi, e quindi per non essere spesi. L’imperativo, dunque, è fare in fretta.

Correttivi

Intanto, sono 450 in totale gli emendamenti presentati ieri entro il termine previsto delle 19. Un’eventuale scrematura sarà definita stamattina dalle 9.30 nella commissione Bilancio presieduta da Stefano Schirru (Grande centro), la seduta dell’Aula è invece fissata per le 10.30.

Il miliardo dell’ultima variazione di bilancio della legislatura è destinato prevalentemente a opere pubbliche, sanità, enti locali e agricoltura, mentre non c’è nulla per i quattro nuovi ospedali da realizzare a Cagliari, Sassari, Alghero e nel Sulcis Iglesiente. In questo caso, come ha sempre detto il presidente della Regione Christian Solinas, i fondi saranno reperiti dall’accordo Stato-Regione firmato nel 2019.

Tra gli emendamenti della Giunta presentati ieri, il più importante riguarda l’impiantistica sportiva, un altro prevede invece quindici milioni di euro per il fondo Resisto. Ma le misure più importanti restano quelle già contenute nel testo non emendato.

Opere pubbliche

Almeno un quarto della variazione di Bilancio è dedicato alle opere pubbliche: circa 250 milioni. Tra questi: venti milioni per la costruzione di impianti per la produzione di energia idroelettrica, altri venti per opere di drenaggio delle acque nei centri urbani, il resto va alla viabilità con gli otto milioni per la trasversale sarda e i dieci per i lavori della galleria Mughina di Nuoro. Ben cinquanta milioni di euro a Olbia per le opere di mitigazione del rischio idrogeologico. Altri quaranta milioni dell’avanzo libero dell'esercizio precedente sono destinati a interventi per l’efficientamento energetico. Un’altra parte importante della variazione – ben cento milioni di euro – servirà a incrementare il fondo unico per le autonomie locali.

Sanità

In ambito sanitario gli interventi vanno dai 37 milioni per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza, ai fondi per gli accordi integrativi per la medicina generale (23 milioni), assiem e alle risorse per lo smaltimento delle liste d'attesa (14 milioni) e ai 9 milioni per le strutture private accreditate per l'emergenza Covid. Da segnalare anche i sei milioni per la creazione di un'officina farmaceutica che lavora su un farmaco sperimentale a base di cellule staminali. Sul fronte sanità animale ci sono invece le risorse già annunciate per la Peste suina (2,4 milioni per il 2023). Per quanto riguarda l’agricoltura , oltre venti milioni sono per i Consorzi di bonifica, altre risorse sono previste per ristori per calamità naturali. Capitolo ricerca: dieci milioni per Sos Enattos in vista del progetto dell'Et. Quaranta milioni sono destinati a contributi alle imprese artigiane. (ro. mu.)

RIPRODUZIONE RISERVATA