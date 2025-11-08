Oltre 50 auto d’epoca sfilano in centro 

Ieri via La Marmora (davanti alla storica gioielleria Rosas 1945) è stata il punto di partenza di Carrela in Barbagia, prestigioso evento con trofeo organizzato dall’associazione Rosas 1945 rivolto agli appassionati di auto d’epoca. Da 11 anni, come l’altra grande manifestazione, Magie d’inverno, la gara di regolarità ha richiamato vetture con almeno 30 anni dall’immatricolazione. La gara è supportata dal Classic team Nuoro e dalla sua grande esperienza, su un tragitto disegnato da specialisti di fama mondiale nei rally. Anche quest’anno garantita la collaborazione del noto marchio Chopard, sponsor storico della Mille Miglia. Un segno importante per la città, che ha entusiasmato grandi e piccini in visita dalle scuole: hanno provato l’emozione di sedersi in auto da sogno prima della partenza. Oltre 50 vetture hanno acceso i motori alle 11 per percorrere un itinerario che ha toccato 6 cantine del Consorzio dei vini Cannonau tra Oliena, Orgosolo e Mamoiada. Oggi ore 15 le premiazioni. (g. pit.)

