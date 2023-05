Oltre 4mila piantine nelle terre devastate dal rogo 

Dove non arrivano le Istituzioni provvedono i privati che hanno a cuore l’ambiente. Le vittime dell’incendio 2021 ancora attendono i ristori promessi dalla Regione, intanto le imprese stanno ridando vita ai boschi arsi dal fuoco.

Come a Santa Barbara di Scano Montiferro dove cresceranno 4.200 piante endemiche mediterranee e la chiesa campestre tornerà agli antichi splendori grazie all’impegno di gruppo Abbi Crai, acqua Smeraldina, con la collaborazione di Legambiente, AzzeroCO2, e il contributo operativo dell’associazione Montiferru. Hanno messo in piedi il progetto “Acqua contro fuoco”, per la rinascita dell’ecosistema del Montiferru e dopo aver bonificato l’area ieri sono state messe a dimora le prime 400 piantine.

L’iniziativa

Importante iniziativa di tutela ambientale che «rappresenta un modo per contribuire alla riforestazione della nostra terra e si sposa con la nostra visione aziendale. Ringraziamo i numerosi clienti che hanno donato per la causa», precisa GianGiacomo Ibba, presidente del gruppo Abbi Crai. Mauro Solinas, amministratore delegato di Alb - Acqua Smeraldina, sottolinea: «È doveroso collaborare con le necessità del territorio. L’attenzione per l’ambiente fa parte della nostra etica aziendale, ringraziamo tutti i consumatori che hanno reso possibile l’iniziativa».

Per il sindaco Antonio Flore Motzo, «sostenibilità, cultura, paesaggio e ambiente sono il volano di crescita per il nostro territorio. Obiettivi che perseguiamo insieme a tutti gli attori economici e sociali ».