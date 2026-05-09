Oltre 400mila euro per la pulizia dei corsi d’acqua 

Continuano a Guspini gli interventi per la manutenzione e la messa in sicurezza dei corsi d’acqua nel territorio comunale. Il Municipio ha avviato le procedure per un nuovo intervento dal valore complessivo di circa 432mila euro, di cui oltre trecentomila destinati a lavori di pulizia degli alvei, taglio della vegetazione e ripristino delle sezioni idrauliche.

Le risorse arrivano da finanziamenti regionali 2024-2026, che assegnano al Comune oltre 700mila euro. Gli interventi interesseranno diverse aree considerate a elevata criticità idraulica, tra cui Rio Montevecchio, Rio Seddas, Rio Merd’e Cani e Rio Launaxis.

«L’obiettivo è ridurre il rischio idrogeologico, migliorare il deflusso delle acque e garantire maggiore sicurezza per centri abitati, infrastrutture e aree agricole», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru. Sottolinea come non si tratti di un intervento isolato, ma della prosecuzione di un lavoro avviato da anni.

«Questo lavoro è portato avanti da circa dieci anni grazie al piano di manutenzione dei corsi d’acqua e ai finanziamenti che siamo riusciti a ottenere», afferma Serru: «Da anni ci occupiamo concretamente della cura del territorio e in particolare della manutenzione dei corsi d’acqua».

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