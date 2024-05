Oltre 400 studenti a scuola di altruismo e generosità 

Per immaginare un mondo migliore, bisogna insegnare ai giovani all’altruismo: è stato il tema al centro del convegno “Educare alla gratuità, carità e volontariato come fondamenti di coesione sociale” che si è tenuto ieri al seminario di via Monsignor Cogoni. All’iniziativa - promossa dalla Caritas diocesana e dalla Consulta diocesana degli organismi di carità socio-assistenziali e per la promozione umana, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per l’insegnamento della religione cattolica e l’Ufficio diocesano di pastorale giovanile – hanno partecipato oltre 400 studenti delle scuole superiori protagonisti nei percorsi formativi della Caritas.

Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari, commenta: «Sono giovani che si interrogano sul valore del volontariato come educazione alla gratuità, al rapporto e al rispetto degli altri, alla possibilità di dedicare tempo e spazio per una società migliore per la tutela degli uomini. Il fatto che avvenga nel periodo di scuola è decisivo: è l'età in cui si formano le personalità che devono raggiungere degli obiettivi e non possono non interessarsi dei propri fratelli uomini che hanno bisogno di una mano, di una parola, del tempo, di creatività e della società per costruire un mondo migliore. Rispetto agli anni passati c’è una diminuzione della partecipazione, però il cuore degli uomini e dei giovani in particolare è aperto ai grandi valori».

Don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana, concorda: «Mettere assieme 400 ragazzi, 1300 durante l'anno, superando la dimensione introversa che è dominante e suscitando l'esigenza delle relazioni, dello scambio di idee e del confronto, è decisivo. Soprattutto se il tema è educare alla comunità, a una cittadinanza attiva, alla fratellanza, alla giustizia e alla pace in un momento in cui la guerra e la violenza, anche verbale, hanno il sopravvento. La prossimità, la gratuità, il dono e la cura sono opportunità per costruire un mondo nuovo».

Stefania Loi, volontaria del Centro di Aiuto alla Vita “Uno di Noi”. «Contiamo che si generi un circolo virtuoso, facendo qualcosa per chi ne ha necessità. Anche se questo non viene ricambiato, si genera un comportamento virtuoso nei confronti di un'altra persona».

