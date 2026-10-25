Oltre 400 filmati per raccontare mezzo secolo di storia del paese 

Un’iniziativa dal grande valore sociale, culturale e antropologico, volta a valorizzare, salvaguardare e rendere accessibile a tutti il patrimonio storico e identitario del paese.

In occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2026/27, l’Università del Territorio di Decimoputzu, presenterà il progetto “Recupero e digitalizzazione della memoria storica”, promosso dalla parrocchia Nostra Signora delle Grazie. All’incontro, che si terrà alle 17,15 di domani, nel Centro socio-culturale di via Nora, interverranno il parroco don Gianmarco Casti, il sindaco Antonino Munzittu, la presidente della Pro loco Lucia Schirru, il responsabile della comunicazione Marco Saiu e Italo Fois, autore dei documentari.

Il progetto è costituito da un importante archivio visivo e audiovisivo, realizzato da Italo Fois a partire dalla seconda metà degli anni ‘70 fino ai giorni nostri. Fois, in oltre mezzo secolo, ha documentato i momenti salienti della vita della comunità di Decimoputzu, gli eventi culturali, competizioni sportive, carnevale, feste e cerimonie religiose. L’opera, composta da oltre 400 video digitalizzati, sarà fruibile liberamente e gratuitamente da tutti attraverso il portale internet della Parrocchia di Nostra Signora delle Grazie.

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