Oltre 40 torri eoliche nel Montiferru: è rivolta 

Da nord a sud, da est a ovest il Montiferru è ormai circondato dalle lobby del vento e dell’energia solare: Enel green power, Sorgenia renewables, Sardegna green, A2a. Un accerchiamento che rischia di conquistare aree agricole e boschi, sottraendole ai terreni fertili per coltivare i gustosi agrumi di Milis e allevare la razza Sardo-modicana che produce le eccellenze agroalimentari come la carne del bue rosso e il casizolu. Ma le popolazioni non ci stanno, e il Comitato tutela Montiferru rafforza la contrarietà alle speculazioni energetiche delle multinazionali che vogliono creare profitti alle spalle del territorio e delle comunità sarde.

Lo scenario

Se i progetti fossero autorizzati una quarantina di torri eoliche di oltre 200 metri invaderebbero le montagne tra Scano e Santu Lussurgiu, le colline che digradano verso il mare tra Seneghe e Narbolia, quindi le campagne tra Bauladu e Paulilatino con infrastrutture, elettrodotti, centraline di accumulo, cabine di sezionamento e nuovi sentieri a San Vero, Solarussa, Siamaggiore, Zeddiani e Tramatza che cambierebbero radicalmente faccia al paesaggio ancora incontaminato. Un devastante impatto sul territorio, compreso un eventuale intralcio del sorvolo aereo per i mezzi antincendio.

Il nodo esproprio

La questione esproprio: per il piano energetico strategico nazionale esiste la causa della pubblica utilità, e i proprietari si trovano quasi costretti a vendere per produrre energia per la Nazione. E senza nessun vantaggio per le popolazioni del Montiferru e Alto Campidano. «Dobbiamo compattarci con i proprietari dei terreni, dobbiamo sostenere anche economicamente i ricorsi al Tar se vogliamo contrastare gli espropri per edificare gli impianti», spiega Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru, che ha creato una delle prime comunità energetiche sarde.

L’assemblea

Sabato scorso nell’assemblea di Seneghe tutti compatti per il no all’eolico e fotovoltaico selvaggio: Cittadinanzattiva, istituzioni, associazioni, gente comune. Però mancavano i sindaci del territorio, tranne Gian Giuseppe Vargiu di Narbolia e Claudio Pinna di Zeddiani che si sono espressi per il no. Sì alla Transizione energetica e alla moratoria: «Informiamoci, monitoriamo e risvegliamo le coscienze. Dobbiamo prenderci cura del nostro territorio, gestendo le risorse ma nel rispetto di una transizione energetica democratica, egualitaria e micro-impattante, commisurata ai bisogni delle nostre comunità e della Regione», spiega il direttivo del Comitato Montiferru.

«Pur sapendo che potrebbe essere anticostituzionale la moratoria va fatta per bloccare sul nascere l’incessante presentazione di progetti di mega-impianti. Occorre fare pressione sul governo e sul Ministero che dal 2021, decreto legislativo 199, doveva stabilire, d’accordo con le Regioni, le aree idonee dove edificare questi parchi eolici e fotovoltaici. Son passati 3 anni e ancora niente», precisa Graziano Bullegas, di Italia Nostra.

La raccomandazione

Un intervento concreto della gente e dei sindaci lo invoca Stefano Deliperi del Gruppo intervento giuridico: «Quando si discutono le Vatulazioni di impatto ambientale, bisogna intervenire con osservazioni scritte; le persone debbono unirsi in gruppi, bisogna fare massa critica per proporre l’atto di intervento. La Sardegna che presiede la conferenza Stato-Regioni per la parte ambientale, deve porre la questione a livello nazionale».

