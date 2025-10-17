Oltre 30mila copie in una settimana! Riley/Sarritzu al top 

Prima in classifica con numeri da capogiro. Perché svettare nella top dei libri più venduti in Italia, con Dan Brown e Aldo Cazzullo in rincorsa, significa che la scrittrice cagliaritana Hazel Riley ha totalizzato oltre 30mila copie in una sola settimana di vita del suo nuovo lavoro. Un dato eclatante: “Game of lust. Tentazione”, edito da Sperling & Kupfer, è dunque il volume (fra tutti i generi possibili e immaginabili) più acquistato nel nostro Paese.

Dietro lo pseudonimo Hazel Riley si cela Maria Claudia Sarritzu, nata a Cagliari nel 1997, già studentessa del Liceo Pacinotti con laurea in Scienze della comunicazione e magistrale in corso in Giornalismo e Informazione web. «I miei romanzi sono dei romance con elementi mistery. È il mio personale tentativo di rivisitare la mitologia greca in chiave moderna, inserendola ai giorni nostri», aveva spiegato a L’Unione Sarda. «Hazel nasce nel momento in cui, a 13 anni, scopro che esistono dei social in cui puoi condividere ciò che scrivi con tutti. All’inizio era EFP e poi è stato il turno di Wattpad». (red. cult.)

