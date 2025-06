Oltre 250 palme sopravvissute all’assalto del punteruolo rosso 

I trattamenti contro il punteruolo rosso sono stati interrotti nel 2021 per lo stop ai fondi da parte della Regione, eppure le palme ancora presenti in città continuano, chi più chi meno, a resistere strenuamente all’attacco del micidiale coleottero che negli anni passati ha fatto strage di piante.

L’ultimo caso risale a qualche giorno fa con una palma abbattuta al parco Parodi di Sant’Andrea, anche in vista dell’imminente riqualificazione di tutta l’area verde, ma al Poetto ci sono 255 palme che continuano a resistere strenuamente, senza mostrare alcun segno di cedimento.

«Gli ultimi interventi del settore antinsetti» confermano dalla Città Metropolitana, «risalgono agli anni 2020-2021 quando si sono fermati in quanto la Regione non dà più i finanziamenti per questo tipo di interventi. Molti Comuni infatti si stanno affidando a società private nella lotta al punteruolo rosso». Anche Quartu, come confermano dagli uffici, sta decidendo «se investire fondi propri per questo tipo di trattamenti».

Per le piante del lungomare sembrano essersi rivelati decisivi gli interventi attuati fin dal 2012, al momento del via alla campagna di prevenzione. All’epoca era stata utilizzata una soluzione mista di acqua e prodotto chimico, inserita con una cannula nel cuore della pianta. In questo modo si è creata una sorta di corazza che ha consentito alle palme di sopravvivere sino a oggi.

RIPRODUZIONE RISERVATA