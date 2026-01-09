Oltre 200 le persone soccorse dalla Capitaneria in mare 

Oltre 230 persone salvate in 145 operazioni di ricerca e soccorso. Sono alcuni dei numeri del bilancio del 2025 della della Capitaneria di porto. Sono stati impegnati 437 militari, uomini e donne, della Guardia Costiera, che hanno operato su 950 chilometri di costa, da Bosa ad Arbatax, assicurando la continuità dei servizi istituzionali nei settori della sicurezza della navigazione, della tutela della vita umana in mare, della salvaguardia dell’ambiente marino e del controllo delle attività marittime, sia autonomamente sia in sinergia con le altre amministrazioni e con gli enti territoriali.

Il direttore marittimo della Sardegna centro-meridionale, Giovanni Stella ha sottolineato come siano stati conseguiti tutti gli obiettivi operativi e strategici, garantendo un’efficace gestione del territorio e la continuità dei servizi essenziali per la collettività.

L’intervento di maggior rilievo dell’anno passato è senza dubbio quello del 27 luglio scorso a Villasimius, quando l'incendio di Punta Molentis ha reso necessario il recupero via mare di numerosi bagnanti rimasti isolati sulla spiaggia, consentendo il salvataggio di 142 persone.

Per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, sono state controllate 261 navi: 166 italiane e 95 straniere, di cui 11 fermate per gravi carenze in materie di sicurezza.

Per la pesca e la tutela dell'ambiente marino, invece, sono stati registrati 55 reati, 418 sanzioni amministrative e 156 violazioni per un importo che supera i 230mila euro. Sono state sequestrate anche undici tonnellate di prodotto ittico irregolare e 600 attrezzi da pesca.

RIPRODUZIONE RISERVATA