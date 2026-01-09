VaiOnline
Il bilancio.
10 gennaio 2026 alle 00:12

Oltre 200 le persone soccorse dalla Capitaneria in mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Oltre 230 persone salvate in 145 operazioni di ricerca e soccorso. Sono alcuni dei numeri del bilancio del 2025 della della Capitaneria di porto. Sono stati impegnati 437 militari, uomini e donne, della Guardia Costiera, che hanno operato su 950 chilometri di costa, da Bosa ad Arbatax, assicurando la continuità dei servizi istituzionali nei settori della sicurezza della navigazione, della tutela della vita umana in mare, della salvaguardia dell’ambiente marino e del controllo delle attività marittime, sia autonomamente sia in sinergia con le altre amministrazioni e con gli enti territoriali.

Il direttore marittimo della Sardegna centro-meridionale, Giovanni Stella ha sottolineato come siano stati conseguiti tutti gli obiettivi operativi e strategici, garantendo un’efficace gestione del territorio e la continuità dei servizi essenziali per la collettività.

L’intervento di maggior rilievo dell’anno passato è senza dubbio quello del 27 luglio scorso a Villasimius, quando l'incendio di Punta Molentis ha reso necessario il recupero via mare di numerosi bagnanti rimasti isolati sulla spiaggia, consentendo il salvataggio di 142 persone.

Per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, sono state controllate 261 navi: 166 italiane e 95 straniere, di cui 11 fermate per gravi carenze in materie di sicurezza.

Per la pesca e la tutela dell'ambiente marino, invece, sono stati registrati 55 reati, 418 sanzioni amministrative e 156 violazioni per un importo che supera i 230mila euro. Sono state sequestrate anche undici tonnellate di prodotto ittico irregolare e 600 attrezzi da pesca.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Orecchioni (Aou Cagliari): «Situazione catastrofica che si aggrava ogni giorno». Massazza (Asl 8): «Sistema in default»

Pronto soccorso e medici di base, la sanità è in tilt

Al Policlinico e al Santissima Trinità decine di pazienti in attesa di ricovero  
Cristina Cossu
Allevamento

Dermatite bovina sconfitta, ora si riparte

Stop alle restrizioni. Le associazioni: «Riconquistiamo il mercato, la Francia è ko» 
Riccardo Spignesi
Il caso

Il paese dei centenari non riesce più a trattenere i giovani

A Teulada non si arresta l’emorragia di residenti nella fascia 0-44 anni 
Luigi Almiento
La guida

Neve, piccoli consigli per una gita sui monti

Parcheggi, ristoranti e hotel: Fonni e Desulo attendono i turisti per un weekend da tutto esaurito 
Simone Loi
Venezia

Barman ucciso, la pista del video hot

Cinque giorni prima di sparargli il vigile gli scrisse: «Ti darò la caccia» 
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
Italian Prime Minister Giorgia Meloni attends the end-of-year press conference in Rome, Italy, 09 January 2026. ANSA/ETTORE FERRARI
La conferenza stampa

Meloni: «Spesso dalle toghe problemi sulla sicurezza»

La premier a tutto campo: con Mattarella non sono sempre d’accordo ma i rapporti restano ottimi 
Crans-Montana

Fermato il titolare del bar della strage

La moglie in lacrime: «Chiedo scusa» Mattarella a Martigny omaggia le vittime 