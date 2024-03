Oltre 1800 colloqui per un lavoro 

Il Job Day conquista Nuoro. Grande partecipazione per la tappa nel centro commerciale di Pratosardo. L’appuntamento che riunisce attività e persone alla ricerca di lavoro e formazione ieri è arrivato in città. Varie le proposte e altrettante le richieste degli imprenditori, da quelli di età compresa tra i 40 e i 60 anni, ai più giovani, agli extracomunitari provenienti in particolare dalla provincia. In tutto 122 imprese, 473 annunci per 2669 posizioni hanno accolto centinaia di visitatori che, spesso, hanno rilasciato il curriculum e attendono di essere chiamati. Presenti anche le università, gli enti di formazione, gli istituti superiori, le istituzioni e le forze armate assieme ai Centri per l'impiego di Nuoro, Siniscola, Macomer e Sorgono: 1336 i colloqui, a cui si aggiungono quelli di 500 persone presentate spontaneamente.

Ristorazione

«Quando sono arrivata ero già informata - dice una studentessa di 19 anni -. Mi sono seduta in un unico stand, era per assistenti bagnanti. Mi dovrebbero richiamare perché ho già il brevetto». «Tanta richiesta per il settore ricettivo, della ristorazione, Oss, metalmeccanici, impiantistica. Abbiamo aperto le iscrizioni e resteranno fino a esaurimento risorse», dice la dirigente della scuola Arti e mestieri, Franca Sanna. Nel piano superiore i giovani sono tanti, interessati ai corsi di formazione. «Siamo già indirizzate come percorso universitario, abbiamo consultato solo stand che prevedevano lavoro stagionale. Abbiamo notato l’ampia offerta, si coprono tantissimi campi; lo troviamo positivo soprattutto perché possiamo fare un colloquio già adesso. Abbiamo chiesto pareri e risolto vari dubbi sul mondo del lavoro. È organizzato bene anche per chi ha preferito non proseguire gli studi e cercare un lavoro stabile. Invece per chi studia e vuole anche lavorare tutto l’anno l’offerta è un po’ carente», dicono ragazze dai 19 ai 21 anni. Per loro c’è anche un servizio di fotografia professionale dell’Aspal.

Corpo forestale

«Studenti e adulti ci chiedono foto professionali per il curriculum. È un segnale positivo, significa che c’è tanto stimolo. Interessante anche il bilanciamento tra giovanissimi e non», afferma Sara Deidda, una delle fotografe. L’interesse verso le forze di polizia è alto, come dichiarano gli agenti della Forestale: «Vogliono fare il nostro lavoro, spieghiamo come funziona e cosa serve per entrare. L’interesse è parecchio anche per vigili del fuoco, urbani, cinofili». I corsi di formazione attirano. «Insegniamo sicurezza sul lavoro per far comprendere a chi cerca occupazione come questo possa trasformarsi in opportunità. La risposta è stata molto positiva da varie generazioni», dice William Marras di Ecoformazione.

Curiosità anche per gli sviluppi software offerti da Sosor, per la formazione terziaria post diploma offerta da Its Academy e imprenditoria offerta da Rete giovani competenza lavoro. «Le nuove generazioni vogliono informarsi e imparare», dicono gli operatori dei tre stand. E lo sport. «I visitatori sono interessati alle discipline, i trofei incuriosiscono», affermano i componenti del Tai Kadai Muay Thai Nuoro.

Allarme adulti

Un segnale di crisi è legato a persone più mature. «Adulti sono venuti qui chiedendo come potersi candidare e lasciano il curriculum. Abbiamo notato che l’età media è sempre più alta di anno in anno, alcuni vengono per potersi ricollocare, altri per cercare qualcosa di diverso. Il discorso vale anche per gli extracomunitari, parecchi sono alla ricerca di occupazione», asseriscono gli operatori di Randstad Sassari.

