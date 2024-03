Oltre 150 atleti paralimpici alla Domus per la Special Cup Intesa Sanpaolo 2024 

Il Cagliari apre le porte di casa agli atleti speciali. Ieri la Unipol Domus ha infatti ospitato la “Special Cup Intesa Sanpaolo 2024”, prima edizione a carattere regionale della manifestazione che punta sull'inclusione e la realizzazione dei valori dello sport più sani. Patrocinata dal club rossoblù e da Intesa Sanpaolo, la Special Cup ha visto la partecipazione da tutta la Sardegna di oltre centocinquanta atlete e atleti della DCPS (Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federcalcio). Partite e divertimento, in campo e sugli spalti, e alla fine premi per tutti. Il Cagliari era rappresentato dal capitano Leonardo Pavoletti e da Gabriele Zappa, insieme al Direttore dell'area Business e Media del Cagliari, Stefano Melis, e il Marketing Manager Corrado Pusceddu.

Indimenticabile

Una giornata di sport e di festa, con undici società che si sono sfidate all'insegna dell'educazione, il benessere fisico e mentale, la socialità, contro ogni barriera e differenziazione. In campo Macomerese, San Paolo Sassari, Gioventù Assemini, La Torre, Assosulcis, Speedy Sport, Ammentos, Ferrini, Juventude, Tuttavista Galtellì, Una Ragione in Più. Mai come questa volta era importante partecipare più che vincere. «È fondamentale garantire sempre a tutti l’accesso alla pratica sportiva, senza alcuna discriminazione di sorta», ha spiegato Melis, che guida l’area del Club rossoblù alla quale fa riferimento l’organizzazione e il coordinamento del progetto. «Lo sport fa rima con inclusione e rappresenta un luogo sicuro dove le atlete e gli atleti possono convivere e interagire, a prescindere dalla presenza o meno di una disabilità». Soddisfatto anche Stefano Cappellari, Direttore regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo: «Manifestazioni come la “Special Cup” rappresentano un momento di grande arricchimento personale e dimostrano che tutti possono partecipare e magari diventare grandi campioni».

