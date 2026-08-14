Oltre 13mila gli abbonati per la Serie A 

Anche quest’anno i tifosi hanno risposto presente con la campagna abbonamenti: oltre 13mila le tessere sottoscritte, con il dato definitivo che sarà reso noto nei prossimi giorni. Un numero che conferma la passione del popolo rossoblù, visto che lo scorso anno erano stati 13.576 (il record all’Unipol Domus). Per questa stagione è possibile che possa essere leggermente ritoccato verso l’alto. Dopo la partita di ieri con l’Arezzo, il prossimo appuntamento in casa sarà già un big match: quello contro l’Inter nella seconda giornata di Serie A, domenica 30 alle 20.45. I (non tantissimi) biglietti a disposizione, visto l’elevato numero di abbonati, saranno messi in vendita nei prossimi giorni: scontato il primo tutto esaurito della stagione, con la capienza massima dello stadio che anche per quest’anno è di 16.412 spettatori.

Dal campo

Sarà un weekend di riposo per i rossoblù a Ferragosto, con la squadra che dopo la Coppa Italia tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. In vista dell’esordio in campionato, sabato alle 20.45 a Parma, da valutare le condizioni di Mendy uscito ieri all’intervallo per un affaticamento all’adduttore. Al “Tardini” dovrebbe rivedersi Mina. (r. sp.)

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