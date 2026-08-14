VaiOnline
La nuova stagione.
15 agosto 2026 alle 00:32

Oltre 13mila gli abbonati per la Serie A 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Anche quest’anno i tifosi hanno risposto presente con la campagna abbonamenti: oltre 13mila le tessere sottoscritte, con il dato definitivo che sarà reso noto nei prossimi giorni. Un numero che conferma la passione del popolo rossoblù, visto che lo scorso anno erano stati 13.576 (il record all’Unipol Domus). Per questa stagione è possibile che possa essere leggermente ritoccato verso l’alto. Dopo la partita di ieri con l’Arezzo, il prossimo appuntamento in casa sarà già un big match: quello contro l’Inter nella seconda giornata di Serie A, domenica 30 alle 20.45. I (non tantissimi) biglietti a disposizione, visto l’elevato numero di abbonati, saranno messi in vendita nei prossimi giorni: scontato il primo tutto esaurito della stagione, con la capienza massima dello stadio che anche per quest’anno è di 16.412 spettatori.

Dal campo

Sarà un weekend di riposo per i rossoblù a Ferragosto, con la squadra che dopo la Coppa Italia tornerà ad allenarsi lunedì pomeriggio al Crai Sport Center di Assemini. In vista dell’esordio in campionato, sabato alle 20.45 a Parma, da valutare le condizioni di Mendy uscito ieri all’intervallo per un affaticamento all’adduttore. Al “Tardini” dovrebbe rivedersi Mina. (r. sp.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La sentenza della Corte costituzionale conferma la strada indicata dalla legge Pratobello: l’urbanistica è una certezza giuridica

Il giudice ha parlato: le parole che cambiano il quadro

Sergio Zuncheddu
Ferragosto

Villasimius sold out Idea numero chiuso

Impossibile trovare posto in questi giorni e il sindaco Dessì lancia la provocazione 
Gianni Agus
Il caso

Su Barone, da oasi a deserto

Pochi villeggianti dopo il blitz della Forestale e il sequestro dell’area 
Gianfranco Locci
La discesa dei candelieri

L’anima di Sassari nella Faradda

Il sindaco accolto dagli applausi, lieve incidente per Desirè Manca 
Emanuele Floris
La tradizione

La fregula fatta come una volta

Scivedda in mano, per Augusta Piras la pasta è storia di famiglia 
Ylenia Mascia
Personaggi

Don Giuseppe Porcu, il prete contadino da 70 anni in tonaca

Modolo in festa per il sacerdote che ha coltivato fede e malvasia 
Serafino Corrias
caso report

Un faro su cellulari e pc di Lavitola

Ranucci potrebbe essere sentito dai pm come persona informata dei fatti 
Il delitto

Trovata morta nell’armadio di casa

Arrestato il figlio 51enne: l’avrebbe massacrata dopo una lite e poi nascosta 
Meteo

Meno caldo, forse è la volta buona

Da domani si allenta la morsa dell’afa. In Sardegna allerta temporali 