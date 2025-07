Oltre 12mila chilometri su una Fiat Uno 

Da Cagliari a Praga e da lì al Kazakistan su una Fiat Uno 1000 Fire comprata a Iglesias per 500 euro: Tdm 2000, l'associazione nata a Cagliari nel 2000 e diventata una delle principali realtà continentali nel settore dell’educazione non formale, della mobilità giovanile e della progettazione europea, festeggia 25 anni di attività e lo fa continuando a scegliere strade non convenzionali: con la partecipazione al “Mongol Rally 2025”, 12mila chilometri di rally internazionale non competitivo che promuove i valori della pace, della solidarietà tra i popoli e della sostenibilità.

Nessuna assistenza

«Sono gli stessi i valori di Tdm 2000: in questi anni abbiamo fatto conoscere Cagliari e la Sardegna a migliaia di ragazze e ragazzi che sono arrivati qui da tutta l'Europa. Proviamo a portare ora Cagliari, la Sardegna e i nostri valori anche fuori dai confini europei», ha spiegato il presidente dell'associazione, Luca Frongia, durante la presentazione dell'iniziativa ieri mattina in Municipio.

Il Mongol Rally è una gara internazionale non competitiva organizzata dal 2004 dagli inglesi di The Adventurists. La partenza avviene il 12 luglio dai dintorni di Praga, l’arrivo è fissato in Kazakistan e non più in Mongolia per le restrizioni dei visti in Russia. Ci sono un punto di partenza e uno di arrivo ma nessun percorso stabilito: ogni equipaggio sceglie che strada percorrere, non vince chi arriva primo ma chi arriva. Nessuna assistenza tecnica, medica o logistica fornita dall’organizzazione. Uniche regole: sono ammessi veicoli con almeno 10 anni e cilindrata inferiore a 1.300 cc, mentre per i motocicli si può arrivare ai 125 cc. L'iscrizione costa minimo 1000 sterline: 500 vanno all’associazione Cool Earth, che si occupa della sensibilizzazione sui cambiamenti climatici ed indicata dagli organizzatori, e 500 a un ente scelto dal team. Per la “vittoria” finale è importante anche quanti fondi ciascun team (alla partenza saranno 198) riuscirà a raccogliere durante la corsa.

L’equipaggio

L'equipaggio sarà formato da Luca Frongia, 49 anni, prima guida e presidente dell'associazione, Federico Gaviano, 44 anni, responsabile comunicazione, Gianluigi Mamusa, 29 anni, tecnico e meccanico della spedizione e Duncan Muscat, 49 anni, navigatore. La gara si potrà seguire sull’account instagram mongolrallytdm25 e su linktr.ee/tdmislanders..

