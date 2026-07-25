Oltre 100 camion al mega raduno con musica e dj 

Il rombo dei motori per loro è una sinfonia, la musica di uno stile di vita. Ha fatto il pienone il primo Convoy Truck Day, organizzato da Convoy Truck Team ieri in piazzale Campioni d’Italia a Sestu. «Ci sono oltre cento camion», racconta Nicola Carboni, «per noi questa è passione, vita, cuore». Lui è in questo ambiente ci è nato, così come tanti. «Sul camion mi portavano mio nonno e mio padre», racconta. C’è anche Diego Carboni, in arte Geronimo, padre di Nicola, che ha fondato la prima versione di questo evento, il Gala del camionista: «Oggi ho lasciato questo lavoro perché non amo più tante cose, la burocrazia, le spese. Ma il camion resta nel cuore. Questo mestiere fa girare il mondo, tutto viaggia sul camion». Alla festa c’è anche Federico Spiga che racconta: «Ho cambiato l’assetto del camion, messo qualche luce in più, per renderlo più bello».La festa è andata avanti tutto il giorno e si è chiusa con musica e dj set, sempre accompagnati da un’altra musica, quella dei motori dei giganti della strada.

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