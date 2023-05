Oloè chiude sotto il diluvio 

Due turisti tedeschi parcheggiano la vettura a bordo strada, si guardano perplessi. Poi, con il cane al guinzaglio si dirigono verso quel ponte maledetto, lungo la Oliena-Dorgali. Vogliono capire il perché di uno sbarramento improvviso. «Il ponte di Oloè è stato chiuso perché l’innalzamento del fiume Cedrino creava delle criticità per una possibile invasione dell’area del cantiere - spiega Davide Deidda, ingegnere della Ois, la società Opere e infrastrutture della Sardegna -. Sull’asfalto ci sono state delle crepe, dei fenomeni di dilavamento dovuti alle abbondanti piogge. In questa zona sono caduti oltre 200 millimetri d’acqua, in poco tempo. Comunque nelle prossime ore intendiamo ripristinare la viabilità».

Disagi e rassicurazioni

Allevatori, agricoltori e turisti hanno la medesima espressione. Incredulità manifesta. A Oliena le battute si sprecano, per quel viadotto della discordia abbonato alle difficoltà e agli intoppi continui. «L’impresa appaltatrice ha iniziato i lavori di rifacimento del manto stradale della bretella sul ponte di Oloè, che a seguito delle piogge eccezionali di questi giorni era rimasta leggermente ammalorata - si affrettano a scrivere in serata dal Comune di Oliena, per rasserenare gli animi -. Terminati i lavori, si procederà con la riapertura al traffico». Intanto, ieri mattina a Oloè è arrivato pure l’assessore regionale dei Lavori pubblici, il nuorese Pierluigi Saiu. «Ho voluto verificare di persona la situazione - dichiara l’esponente della Giunta Solinas -. Insieme al sindaco di Oliena, al direttore del Genio civile di Nuoro, ai tecnici della stazione appaltante e dell’impresa che sta eseguendo gli interventi abbiamo visitato il sito. Gli operai sono già impegnati nei ripristini necessari alla prosecuzione dei lavori».

Imminente riapertura

Operai al lavoro, senza soste, per consentire l’immediata riapertura al traffico. Qui tutti parlano di scampato pericolo. Il Cedrino, infatti, ha rischiato di esondare e di spazzare via l’intero cantiere. Adesso, la speranza è che i lavori da 5 milioni e 600 mila euro per la realizzazione del nuovo ponte possano davvero riprendere velocemente. «Se tutto procede come da programma, crediamo entro luglio di varare il nuovo impalcato in modo da rendere il ponte agibile per il mese di settembre», dichiara Davide Deidda. Insomma, a Oloè per tutta la stagione estiva occorrerà convivere con le deviazioni, nella migliore delle ipotesi. «Siamo felici che la Regione abbia adottato questo progetto - dice il geologo Francesco Murgia -. Perché, per noi geologi sardi, da sempre mancava un pezzo di ponte. Dispiace solo che in 10 anni le soluzioni tecniche adottate siano state altre. E pensare che la provincia di Nuoro da subito aveva avanzato questa ipotesi, reputandola la migliore. Si è perso tempo e tanto denaro pubblico». Intanto, a Dorgali e Galtellì è iniziata la conta dei danni.