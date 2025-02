Olly vince il Festival 

Olly vince la 75^ edizione del Festival di Sanremo. A Lucio Corsi (secondo) il Premio della Critica. Festival già entrato nella storia dell’Auditel: il 70.8 per cento di share centrato dalla gara delle cover è il risultato più alto di sempre. Oltre 13 milioni e mezzo gli spettatori, per una media di 12,3 milioni con il 65.4 per cento di share su quattro serate. Risultati che premiano uno show senza eccessi né polemiche, una formula che - ribadisce Carlo Conti - non è frutto di una scelta politica né di pressioni esterne.