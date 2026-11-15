La domenica mite restituisce il sorriso agli operatori delle Cortes di Ollolai. Una trentina di tappe oltre a venti punti ristoro accolgono i visitatori giunti da tutta l’Isola. Evento molto partecipato ieri mattina la vestizione della sposa per la rappresentazione del matrimonio tradizionale. «La gente è arrivata, gli operatori sono soddisfatti», dice il sindaco Salvatore Zedde dopo la pioggia che sabato frena la festa.

Altro week end intenso a Belvì che propone “Pedalate lente in e-bike”, progetto promosso dall’Asd Belvì Trail con il sostegno della Regione per incoraggiare uno stile di vita meno sedentario e favorire la conoscenza del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico di Barbagia e Mandrolisai. Sabato seduta di ginnastica dolce sotto il noce secolare nell’ambito del progetto “Affustigare per il sociale”, realizzato dall’associazione per le biodiversità e orientato alla promozione del benessere psicofisico e della socialità. Un’esperienza di movimento accessibile, come quella che utilizza la bicicletta a pedalata assistita per avvicinare all’attività motoria. Pedalate accompagnate da degustazioni di prodotti locali ed educazione alimentare con un nutrizionista. Le escursioni guidate fanno scoprire boschi, noccioleti, vigneti e castagneti. «È un modo per promuovere il benessere delle persone e i prodotti dei territori», dice Sebastiano Casula, presidente dell’Asd Belvì Trail.

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