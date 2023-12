ollargiu va via poche ore prima della gara:  pari per il carbonia rimasto senza allenatore 

carbonia 0

calangianus 0

Carbonia (4-4-2) : Alcaraz, Ferrari, Chidichimo, Wojcik, Cordoba, Prieto, Porcheddu, Giganti (14’ st Mancini), Basciu, Cocco, Pitanza. In panchina Caroli, Salimbene, Sedda, Dore, De Gradi, Falletto, Lecca, Carboni. Allenatore Montano.

Calangianus (4-4-2) : Forzati, Secci, Vittetta, Asara, Dombrovoschi,Sambiagio, Camarà, Lemiechewsky, Solinas (15’ st Del Soldado), Tusaccio (30’ st Ferrari), Ciganna. In panchina Inzaina, Mancini, Gori, Santoro, Ena, Occhioni, Barbuio. Allenatore Malu.

Arbitro : Succu di Nuoro.

Note : ammoniti Cordoba, Prieto, Asara. Angoli 6-2 per il Carbonia. recupero 1’pt-5’st.

Villaperuccio. Il Carbonia respira dopo tre sconfitte consecutive e si porta a casa uno striminzito 0-0 che però muove la classifica. E soprattutto serve a prendere tempo dopo il fulmine (quasi) a ciel sereno giunto qualche ora prima dell’inizio della gara: le dimissioni dell’allenatore Maurizio Ollargiu. Squadra affidata al tecnico della Juniores Roberto Montano ma forse già in settimana si saprà il nome del sostituto di Ollargiu, dimessosi per dissapori nei confronti la dirigenza. E potrebbero non essere le uniche gravi defezioni in società.

Però, stando al calcio giocato, quello di ieri è uno 0-0 in parte ingannevole: il Carbonia ai punti avrebbe meritato. Primo tempo, poca roba: due belle azioni del Carbonia e nulla più. Nella ripresa subito al 30° secondo palla-gol per il Carbonia. Poi al 9’ Prieto ha sfiorato il palo alla sinistra del portiere. Il Calangianus, sempre sul pezzo, si fa minaccioso al 18’: Alcaraz manda in corner levando da sotto la traversa una palla molto insidiosa. Partita lenta, ma il Carbonia cerca lo strappo decisivo: Ferrari al 30’ esplode un tiro da fuori senza velleità. Al 35’ minerari vicini alla rete: salvataggio sulla linea del portiere perché su corner un difensore di testa ha rischiato l’autogol. Per lo spettacolo la semi rovesciata del difensore Wojcik, che però finisce fra le braccia di Fozati.

