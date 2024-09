Olivi, panchine e fiori ma il rebus auto resta in corso Umberto 

Olivi, panchine e fioriere. Così il Comune di Tortolì vorrebbe arredare corso Umberto. Il sindaco, Marcello Ladu, ha accolto una seconda delegazione di esercenti della via in cerca di identità. Con accanto il comandante della polizia locale, Marta Meloni, lunedì sera il primo cittadino ha illustrato la (probabile) futura pianificazione del Corso. Diversi i commercianti che, in occasione dell’assemblea, hanno spinto per la soluzione definitiva dell’area pedonale.

Erano una ventina, tra le poltrone rosse della sala al secondo piano del Comune. Decisivi saranno i prossimi dieci giorni, che coincidono con la conclusione della stagione turistica. «Stiamo raccogliendo le impressioni della varie anime commerciali del Corso e, al termine di un lavoro certosino, decideremo la destinazione per la stagione autunno-inverno», ha detto il primo cittadino. «Siamo rimasti soddisfatti dell’incontro», ha commentato Miles Theissen a margine della riunione. Il titolare della giocheria al principio del Corso ha tracciato un bilancio positivo: «Eravamo tanti commercianti favorevoli alla chiusura. Avevamo una linea di pensiero condivisa. Ciascuno di noi - ha aggiunto Theissen - ha espresso la propria opinione. Ci hanno parlato anche di un possibile intervento futuro di riqualificazione di via Cagliari e di aree di carico e scarico e l’opportunità di aprire a corrieri o persone con disabilità in determinate fasce orarie. Ci è stato detto che per la prossima settimana decideranno. Siamo fiduciosi che la chiusura totale porti benefici a tutti». (ro. se.)

