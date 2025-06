Oliveto regionale, settanta ettari in completo abbandono 

Settanta ettari di oliveto abbandonati, infestati di vegetazione secca e, dunque, a rischio di incendio. Lo segnala il Centro studi agricoli, con il presidente Tore Piana, chiedendo formalmente alla Regione, proprietaria dei terreni di Surigheddu e Mamuntanas, di realizzare un progetto di recupero dell’oliveto e di affidarlo a terzi. «I suddetti appezzamenti, di proprietà della Regione Sardegna, risultano incolti, infestati da sterpaglie e vegetazione secca, costituendo un serissimo pericolo per la sicurezza pubblica, in particolare in questo periodo di massima allerta incendi. La totale assenza di manutenzione e presidio agricolo configura, a nostro avviso, un danno ambientale, economico e sociale, oltre a un inaccettabile spreco di risorse pubbliche», scrive Piana alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta.

«Ci chiediamo come sia possibile che un patrimonio agricolo di questo valore venga lasciato al degrado – si domanda il presidente del Centro studi agricoli - senza alcuna forma di affidamento, valorizzazione o intervento strutturale». Per questo motivo l’associazione chiede alla presidente della Regione che venga effettuato un sopralluogo urgente e che sia avviata la procedura di affidamento temporaneo o pluriennale per la gestione, il recupero e la valorizzazione degli oliveti. (c.fi.)

