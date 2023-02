Oliveira avverte: i lagunari in salute Gara combattuta  

Vive ormai da diversi anni in Veneto, a Mirano, dove allena i Giovanissimi del Galaxy, ma la sua seconda casa è e sarà sempre la Sardegna. Luis Oliveira, doppio ex della gara tra Cagliari e Venezia, avverte: «I veneti sono in ripresa, hanno consapevolezza di essere ora una squadra importante. Il cambio di allenatore ha dato qualcosa in più», analizza, «Vanoli ha cercato di dare il giusto valore a ognuno dei suoi uomini. E aggiungiamo anche che hanno fatto un buon mercato invernale. Adesso stanno iniziando a raccogliere i frutti».

In Laguna

Nel gennaio 2005, il Falco, dalla C1 con la maglia del Foggia è approdato proprio in Laguna, ultima sua esperienza in Serie B con 17 presenze e 5 gol siglati: «Era una importante possibilità di ritornare in cadetteria. La società era in crisi e poi purtroppo è fallita, ma col mio arrivo e quello di altri rinforzi siamo riusciti a risollevarci e a salvare il Venezia dalla retrocessione». Tornando alla sfida di oggi con i rossoblù: «Sarà una gara combattuta, col Cagliari che lotta per un obiettivo importantissimo e un avversario in salute e che sta uscendo da un momento difficile». Per l’attacco di Ranieri senza Lapadula e con Pavoletti a mezzo servizio, Oliveira ha un suggerimento: «Ci sono io» sorride prima di farsi serio: «Al di là di chi sceglierà il mister, io penso che il prescelto che avrà la possibilità di giocare dal primo minuto, data l’assenza dei titolari, dovrà sfruttare l’occasione al massimo: dare tutto sé stesso e quello che si aspetta da lui l’allenatore – aggiunge – deve essere in grado di mettere in difficoltà Ranieri per le scelte che farà in futuro». Poi categorico: «La maglia del Cagliari deve essere rispettata e onorata e tutti devono fare il meglio per la nostra città”.

Ranieri scelta migliore

Dopo il lungo capitolo Cagliari, durato 4 anni dal 1992 al 1996, Oliveira passò alla Fiorentina alla corte di Vittorio Cecchi Gori e di “un certo” Claudio Ranieri, al prezzo di 9 miliardi di lire più il cartellino di Banchelli. «Una figura carismatica, un allenatore che lascia il segno. Non avrei mai immaginato che accettasse di tornare a Cagliari, il suo rientro è stato da pelle d’oca, da film», osserva. «La scelta migliore che il presidente potesse fare. I tifosi volevano solo lui e nessun altro, tutto l’ambiente lo rivoleva a Cagliari. Un uomo e allenatore come lui, che ha vinto di tutto, una figura così vincente, non può che stimolare l’intero ambiente, squadra e tifoseria a raggiungere grandi traguardi». Intanto la Sardegna attende anche il ritorno del Falco: «Premetto che in Veneto sto benissimo, mi piace il mio lavoro e ho tantissimi amici. Col Cagliari non è mai capitato di fare un discorso professionale da allenatore nel settore giovanile. Certo, non mi dispiacerebbe, ma non sono il tipo che si propone. Sicuramente tornerò per le vacanze estive».